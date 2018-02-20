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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۴۱

استاد حوزه علمیه:

تقوا و پیروی از اهل بیت(ع) راه نجات از گمراهی است

تقوا و پیروی از اهل بیت(ع) راه نجات از گمراهی است

کرمانشاه- استاد حوزه علمیه گفت: تقوا و پیروی از اهل بیت علیهم السلام راه نجات از گمراهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مسعود معصومی لاری در همایش عظیم الشأن سادات کرمانشاهی که در سالروز شهادت حضرت فاطمة زهرا(س) در مسجد میبدی شهر کرمانشاه برگزار شد،  گفت: حضرت زهرا سلام الله علیها  شخصیتی است که اطاعتش برهمه واجب است. 

حجت الاسلام معصومی لاری إظهار داشت: در آیه ۱۱۹ سوره توبه آمده است که همه جوانان وهمه عالم لازم است به اهل بیت طاهرین مراجعه کنند و مطالبشان را از آنها کسب کنند.

وی اظهار داشت: از این آیه دو برداشت وجود دارد اول اینکه بعد از ایمان به مبدأ و معاد آوردند تقوا رعایت کنند جامعه شان قرآنی کنند دوم اینکه بعداز تقوا همراه با صادقین باشید و سعی کنید همه برنامه زندگیتان ائمه را سرلوحه کارتان قراردهید.

حجت الاسلام معصومی لاری تصریح کرد: دراینجا منظور از صالحین همان ائمه اطهار هستند که خداوند اطاعت آنها را همانند اطاعت از خودش دانسته است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان فارسی فرمود: کسی که دخترم فاطمه را بیازارد مرا آزرده است وکسی که زهرا را دوست داشته باشد در بهشت بامن همنشین خواهد بود و این دوست داشتن تنها به گفتن زبانی نیست؛ بلکه باید در رفتارش نیز باید همانند دختر رسول خدا باشد.  

حجت الإسلام معصومی لاری ادامه داد: کسانی که از قرآن وعترت که همان اهل بیت علیه السلام هستند فاصله بگیرند و در رفتار و عمل الگو پذیری از بیگانگان و دشمنان باشند آنها هیچگاه در دنیا وآخرت عاقبت بخیر نخواهد بود.

وی در ادامه سخنانش در خصوص آیه ۲۳سوره شوری تصریح کرد: دوستدار آل محمد(ص) باشید که این عشق هم به نفع امت برای هدایت یافتن آن است و هرکار نیکی که انجام دهید ما نیز در نیکوییش بیفزاییم که خدا بسیار آمرزنده گناهان و پذیرنده شکر بندگان است.  

وی افزود: اولین شهید راه ولایت حضرت صدیقه طاهره می‌باشد. پیامبر و آل رسول (ص) بر وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه (س) افتخار می‌کنند. 

دیگر سخنران این مراسم محمد حسن پاکراه بیان داشت: باید مسلمین در زندگی الگویشان اهل بیت عصمت وطهارت باشد نه سند ۲۰۳۰ که دشمنان دین خدا برای ما نوشتند و سراسر آن خیانت است به مردم و فرزندانمان. الگویی که بیگانگان برای ما و فرزندان ما ترسیم کنند جامعه را به نابودی و زوال می‌کشاند.  

وی گفت: ما در این کشور افرادی همچون امام خمینی داریم که نقش بزرگی در هدایت جامعه و کل مسلمین عالم داشته است. اینان باید الگوی جامعه باشند.
 
پاکراه گفت: اهل بیت همان ولی خدا بر روی زمین هستند تا روز قیامت که هیچگاه زمین از حجت حق خالی نخواهد شد.

کد مطلب 4232842

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