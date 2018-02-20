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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۵۶

پس از ۶۶ ساعت تلاش؛

پیکر کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات گلستان به پایین دست منتقل شد

پیکر کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات گلستان به پایین دست منتقل شد

گرگان- پیکر کوهنورد مفقود شده پس از ۶۶ ساعت تلاش امدادگران جمعیت هلال احمربه پایین دست منتقل و به خانواده اش تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتقال پیکر کوهنورد مفقود شده به پایین دست اظهار کرد: ساعت ۱۸ عصر روز جمعه ۲۷ بهمن مفقودی دو نفر به ندای جمعیت هلال احمر اطلاع داده شد و نیروهای امدادی بلافاصله در منطقه حضور پیداکردند.

حسین احمدی گفت: روز شنبه حوالی ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه عصر پس از ساعت ها جستجو و با وجود مه شدید نخستین مفقودی به نام «هادی عرب» در منطقه پهلوان قلعه سالم پیداشد.

احمدی ادامه داد: بادسترسی به این فرد و حسب اطلاعات دریافتی از نامبرده و مشخص شدن محل سقوط کوهنورد دوم جستجو در دستور کار تیم های عملیاتی قرار گرفت  و پس از تشکیل جلسه هماهنگی مجدد  در محل مرکز کنترل و هماهنگی عملیات با تزریق نیروهای تازه نفس کار جستجو شبانه نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ۱۷ تیم عملیاتی به استعداد ۶۳ نفر نیروهای واکنش سریع، امداد ونجات کوهستان و آنست پس از ۴۸ ساعت عملیات سخت و نفسگیر و جستجو در شکافها و دره های عمیق پیکر کوهنورد دوم در میان حجمی از برف و یخ شناسایی شد.

احمدی گفت: با توجه به صعب العبور بودن مسیر، پس از ۶۶ ساعت نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان توانستند پیکر این کوهنورد را که بر اثر سقوط جان خود را از دست داده بود، به پایین دست منتقل و تحویل خانواده اش دهند.

وی اظهار کرد: در این عملیات ۹۳ نفر در قالب ۲۶ تیم به همراه ۲۴ دستگاه خودروی عملیاتی و ۱۴ ست کوهستان حضور داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: در این عملیات نیروهای امداد و نجات شهرستان های گرگان، علی آباد، آق قلا، کردکوی و امداد ونجات روستایی زیارت درگیر بودند.

کد مطلب 4232846

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