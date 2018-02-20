به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «صائب عریقات» عضو ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که استراتژی رژیم صهیونیستی این است که ضمن اجرایی کردن اشغالگری و از بین بردن اصل راهکار دو دولت، با طرح راهکار یک دولتی سیستم آپارتاید را اجرا کند.

عریقات امروز در جمع بیش از ۲۰ دیپلمات آلمانی کارشناس امور خاورمیانه ،«پیتر پیروت» نماینده آلمان در فلسطین و هیأتی از جریان آمریکایی «حالا صلح» تأکید کرد که اسرائیل این روش خود را با استفاده از همه ابزارها و راه های ممکن اجرایی می کند.

وی افزود یکی از راهکار های اسرائیل در این زمینه خارج کردن سیاست های آمریکا در خصوص فلسطین از قواعد و اصول قوانین بین المللی است، به گفته او اسرائیل کاری کرده تا دولت فعلی آمریکا قوانین و اصول مورد قبول بین المللی را زیر پا گذاشته و مواضع پیشین آمریکا در خصوص غیر قانونی بودن الحاق قدس شرقی را نقض کند.

این عضو ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، قطع کمک های مالی از آوارگان فلسطینی، اظهارات «دیوید فریمن» سفیر آمریکا در خصوص حمایت از شهرک سازی اسرائیل در کنار اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نشان می دهد که ما در مرحله ای زندگی می کنیم که در آن از روش تحمیل اشغالگری بر خلاف قوانین بین المللی استفاده می شود.

عریقات از کشورهای جهان خواسته از «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و دیدگاه او در خصوص صلح در سایه قوانین بین المللی حمایت کنند که در نهایت به پایان اشغالگری اسرائیل و تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس شرقی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ منجر خواهد شد.