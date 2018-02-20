پایان کار رکابزنان ایران با کسب ۳ مدال/ دست خالی بانوان و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین و آخرین روز از سی و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیست و پنجمین در رده سنی جوانان امروز سه شنبه اول اسفند ماه با کسب یک مدال نقره برای تیم مدیسون ایران به پایان رسید.

در مسابقات امروز، فاطمه هداوند و مائده نظری در ماده کایرین بزرگسالان و در مرحله شانس مجدد چهارم و ششم شدند تا از راهیابی به مرحله بعد باز بمانند.

لیلا صادقی رکابزن جوان ایران در ماده کایرین راهی مرحله نیمه نهایی گردید اما در این مرحله در رده ششم قرار گرفت و نتوانست به فینال مسابقات راه یابد. صادقی در مجموع در این ماده عنوان هشتم آسیا را کسب کرد.

در اسکرچ بانوان رده سنی بزرگسال پرستو باستی به زمین خورد و نتوانست مسابقه اش را به پایان برساند. احسان دهقان در اومنیوم جوانان دوازدهم شد.

تیم ایران در مجموع این رقابتها صاحب دو گردن آویز نقره توسط تیم مدیسون و آروین معظمی گودرزی در اسکرچ و یک نشان برنز توسط محمد دانشور در تایم تریل انفرادی شد. در این دوره از مسابقات رکابزنان جوان و بانوان موفق به کسب مدال نشدند.