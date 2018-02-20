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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۳۸

یک مقام مسئول سازمان هواپیمایی اعلام کرد:

نیروهای هلی‌برد در جستجوی جعبه سیاه ATR

نیروهای هلی‌برد در جستجوی جعبه سیاه ATR

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات سازمان هوانوردی گفت: عکس‌های جعبه سیاه را به نیروهای امدادی و تکاورانی که هلی برد شده‌اند داده‌ایم که بتوانند آن را پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسعید شرفی مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات سازمان هوانوردی درباره آخرین اقدامات برای پیدا کردن جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده تهران- یاسوج گفت: تیم تخصصی ما منتظرند که موقعیت مناسب شود؛ البته عکس‌های جعبه سیاه را به نیروهای امدادی و تکاورانی که هلی برد شده‌اند داده‌ایم که بتوانند آن را پیدا کرده و به نماینده سازمان هواپیمایی کشوری تحویل دهند.

شرفی در پاسخ به این پرسش که شرکت سازنده این هواپیما در حال حاضر چه خدماتی باید انجام دهد؟ گفت: همه نقشه‌ها و اطلاعات هواپیما را داریم، البته شرکت سازنده یکی از مجموعه‌هایی است که در بررسی سانحه باید مشارکت کند، بنابراین کشور شرکت سازنده هواپیما به تهران دعوت شده‌ و دیشب به تهران رسیده‌اند.

وی تاکید کرد: احتمالا بعد از این که جعبه سیاه را پیدا کرده و مستندات را جمع‌بندی کنیم با حضور آنها بخش‌هایی از بررسی سانحه صورت می‌گیرد.

کد مطلب 4232865

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