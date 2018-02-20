به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسعید شرفی مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات سازمان هوانوردی درباره آخرین اقدامات برای پیدا کردن جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده تهران- یاسوج گفت: تیم تخصصی ما منتظرند که موقعیت مناسب شود؛ البته عکس‌های جعبه سیاه را به نیروهای امدادی و تکاورانی که هلی برد شده‌اند داده‌ایم که بتوانند آن را پیدا کرده و به نماینده سازمان هواپیمایی کشوری تحویل دهند.

شرفی در پاسخ به این پرسش که شرکت سازنده این هواپیما در حال حاضر چه خدماتی باید انجام دهد؟ گفت: همه نقشه‌ها و اطلاعات هواپیما را داریم، البته شرکت سازنده یکی از مجموعه‌هایی است که در بررسی سانحه باید مشارکت کند، بنابراین کشور شرکت سازنده هواپیما به تهران دعوت شده‌ و دیشب به تهران رسیده‌اند.

وی تاکید کرد: احتمالا بعد از این که جعبه سیاه را پیدا کرده و مستندات را جمع‌بندی کنیم با حضور آنها بخش‌هایی از بررسی سانحه صورت می‌گیرد.