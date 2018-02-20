نیروهای هلال احمر و ارتش به پیکرهای سرنشینان رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: تیمهایی از هلال احمر و ارتش در محل سقوط هواپیما حضور دارند و به پیکرها رسیدهاند. آخرین هلیکوپتر هم در حال ارسال اقلام مورد نیاز ازجمله کیسه جسد و بسکتهایی برای انتقال پیکرها هستند.
رئیس سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر همچنین اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که پیش از غروب آفتاب که امکان پرواز وجود دارد تعدادی از پیکرها را به پایین منتقل کنند، اما شرایط بسیار دشوار و وزش باد بسیار شدید است و این شرایط حتی دسترسی با هلیکوپتر را هم دشوار میکند.
نظر شما