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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

کوهنورد سی سختی حاضر در محل:

پیکر برخی جانباختگان در زیر برف مدفون است

پیکر برخی جانباختگان در زیر برف مدفون است

یاسوج - کوهنورد سی سختی حاضر در محل لاشه هواپیما گفت: پیکرهای برخی از مسافرین در زیر برف مدفون است و پیکرهای بیشتر مسافران نیز مشاهده شده است.

قربانعلی صیادی افزود: صحنه بسیار اسفناک است و هواپیما به بالاترین نقطه در کوه برخورد کرده است.

وی بیان داشت: هواپیما به چند تکه متلاشی شده است.

صیادی تصریح کرد: پیکر بیشتر جان باختگانی که پیدا شده قابل شناسایی است.

کد مطلب 4232879

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    نظرات

    • رضا US ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      لطفاً نشر بدهید من نمیدونم چرا مقامات اصفهان و شهر سمیرم اصرار دارند محل حادثه رو در حوزه ی خودشون نشون بدهند مشخصه که حادثه در نزدیکی مرز سه استان ودر استان فارس و بهترین مسیر هم از سی سخت انتخاب شده

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