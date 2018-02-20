پیکر برخی جانباختگان در زیر برف مدفون است

قربانعلی صیادی افزود: صحنه بسیار اسفناک است و هواپیما به بالاترین نقطه در کوه برخورد کرده است.
وی بیان داشت: هواپیما به چند تکه متلاشی شده است.
صیادی تصریح کرد: پیکر بیشتر جان باختگانی که پیدا شده قابل شناسایی است.
یاسوج - کوهنورد سی سختی حاضر در محل لاشه هواپیما گفت: پیکرهای برخی از مسافرین در زیر برف مدفون است و پیکرهای بیشتر مسافران نیز مشاهده شده است.
قربانعلی صیادی افزود: صحنه بسیار اسفناک است و هواپیما به بالاترین نقطه در کوه برخورد کرده است.
وی بیان داشت: هواپیما به چند تکه متلاشی شده است.
صیادی تصریح کرد: پیکر بیشتر جان باختگانی که پیدا شده قابل شناسایی است.
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