به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری در فرودگاه یاسوج در جمع خبرنگاران افزود: تیمها به نقطه مورد نظر رسیده و برف روبی و جمع آوری پیکرهای مسافرین در حال انجام است.

وی بیان داشت: تلاش این است که تا نیمه های شب جمع آوری پیکرهای مسافرین انجام شده و فردا منتقل شوند.

کناری تصریح کرد: پیش بینی‌های لازم در این راستا انجام شده و انتقال و شناسایی پیکرها انجام می شود.

وی افزود: همه نیروها در جستجوی هواپیما تلاش بی نظیری داشتند و با توجه به اینکه گردنه بیژن مسدود است از مردم استان تقاضا داریم که به سمت سی سخت حرکت نکنند.

کناری اظهار داشت: تلاش همه بر این است که کار انتقال پیکرها در سریعترین زمان ممکن انجام شود.