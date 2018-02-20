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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۲۱

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

انجام اقدامات اولیه برای انتقال پیکرها

انجام اقدامات اولیه برای انتقال پیکرها

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اکیپ های زمینی که به محل سقوط هواپیما رسیده اند اقدامات اولیه برای انتقال پیکرها را انجام می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد احمدی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه به دلیل شرایط جوی امکان امداد هوایی وجود ندارد، گفت: اکیپ های زمینی به منطقه رسیده و کارهای مقدماتی انجام می شود و امیدواریم  در اولین فرصت شاهد انتقال باشیم.

وی گفت: پیکرها به یاسوج منتقل تا پس از شناسایی، مراحل قانونی برای تحویل به خانواده ها انجام شود .

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: از مردم و خانواده های جانباختگان درخواست می کنیم در محل های منتهی به محل سقوط هواپیما تجمع نکنند تا روند انتقال بخوبی انجام شود.

کد مطلب 4232890

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