حضرت زهرا(س) در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی الگوی بانوان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر جنتی عصر سه شنبه در آئین عزاداری به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در زنجان افزود: حضرت زهرا (س) الگوی یک انسان کامل است و حضرت فاطمه زهرا (س) در مسیر حراست از ولایت و رهبری و جلوگیری از انحراف از خط ولایت به شهادت رسیدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: حضرت زهرا (س) الگوی یک انسان کامل است و حضرت فاطمه زهرا (س) در مسیر حراست از ولایت و رهبری و جلوگیری از انحراف از خط ولایت به شهادت رسیدند.

جنتی بابیان اینکه خشنودی خداوند در خشنودی حضرت فاطمه زهرا (س) و غضب خداوند در غضب حضرت زهرا (س) است، ادامه داد: حضرت زهرا (س) در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی باید الگوی بانوان باشد و اگر بانوان ایشان را الگوی زندگی خود قرار دهند سعادتمند خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه همه افراد به ویژه زنان مسلمان می‌توانند از جایگاه ویژه ایشان درس و الگو بگیرند، افزود: در آموزه های دینی قرآن به صراحت برخی از افراد به عنوان الگو معرفی شده‌اند که حضرت زهرا (س) یکی از آنها است.

جنتی با بیان اینکه مراسم های عزاداری ایام فاطمیه در استان زنجان با شکوه خاصی برگزار شد، گفت: زنجانی ها همواره در زمینه برگزاری مراسم های عزاداری برای اهل بیت(ع) الگو و نمونه هستند.

اجتماع بزرگ فاطمیون عصر امروز(سه شنبه) همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)در شهر زنجان برگزار شد.

مراسم سخنرانی و عزاداری نیز در نقاط مختلف استان زنجان با حضور اقشار مختلف مردم و در قالب اقامه نماز، برنامه کلی شامل قرائت قرآن کریم، بیان ویژگی‌ها، زندگانی، جایگاه، مبارزات و مناقب حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد.