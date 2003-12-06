بگزارش خبرنگار سياسي "مهر" دكترهوشنگ حسن ياري استاد دانشگاه رويال كالج كانادا در سخنراني خود در جمع صاحبنظران روابط بين الملل در مركز مطالعات سياسي و بينالملل وزارت امور خارجه گفت : همكاري نزديك ايران با شوراي همكاري خليج فارس ميتواند ايران را به تامين منافعش نزديك تر كند.
وي در سخنراني خود با عنوان " بحران عراق و پيامدهاي اشغال آن بر منطقه " با اشاره به ناكارآمد بودن اتحاديه عرب گفت : براي ايران بهتر است كه از ورود به پيمانهاي ناكارآمد بپرهيزد و خود را درگير مخاصمههاي داخلي و بحرانهاي بين اعضاي اين سازمانها نكند.
حسن ياري با اشاره به اينكه خاورميانه بيشترين تاثير را از جنگي كه آمريكا آن را مبارزه با تروريسم ميخواند گرفته است گفت : جنگ امريكا عليه عراق تاثيرات كوتاه مدت و ميان مدت را برمنطقه خاور ميانه گذاشته است كه شكست رژيم صدام و استيلاي آمريكا بر جهان از جمله تاثيرات كوتاه مدت است . وي افزود : در چارچوب اين جنگ روابط بين كشورهاي خليج فارس در سايه اين استيلا و حضور آمريكا شكل گرفته است.
اين استاد دانشگاه كانادابا اشاره به مناقشه ميان رژيم صهيونيستي و فلسطينيان گفت: از اثرات ميان مدت حمله آمريكا به عراق، حضور مستقيم واشنگتن در خاورميانه است كه به اين ترتيب انتظار ميرود روند صلح ميان طرف اسراييلي و فلسطيني وارد مراحل جديدي شود.
حسنياري اثر جنگ آمريكا عليه عراق در دراز مدت را بازگشت به نقطهاي پيش از دهه 1980 خواند و گفت: ميتوان در اين زمان از نزديكي ايران و آمريكا و روابط دوجانبهي عادي تر سخن گفت؛ چرا كه هر دو كشور هم به لحاظ مسايل داخلي و هم وضعيت جهانيشان به اين سو پيش خواهند رفت.
اين استاد دانشگاه ، خاورميانه را محل تلاقي و برخورد منافع اقتصادي آمريكا و اتحاديه اروپايي خواند و تصريح كرد: اين برخورد به معناي رودرويي اين دو طرف نيست، بلكه آنها با يكديگر كنار خواهند آمد.
حسنياري تلاش و القاي طرح تقسيم عراق از سوي نئومحافظهكاران را به دليل حمايتي دانست كه اين گروه از رژيم صهيونيستي ميكنند. وي افزود: تقسيم عراق براي اسراييل سودمند است و به همين دليل است كه نئومحافظهكاران به آن علاقمندند.
اين استاد دانشگاه از بين رفتن رژيم بعث، امكان ايجاد روابط دوستانه ايران با دولت جديد عراقي كه به تبع آن باعث رفع خطر از بخشي از مرزهاي غربي ايران خواهد شد، امكان بالقوه همكاري نزديك ايران با شوراي همكاري خليج فارس و امكان نزديكي بيشتر ايران و آمريكا با حفظ اصول و تامين منافع را از جمله موقعيتهايي دانست كه پس از سقوط رژيم صدام براي ايران حاصل شده است.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين كه خواست نئـومحافظهكاران آمريكا تغيير رژيم در ايران است، در عين حال تصريح كرد: اما اين امر با منافع آمريكا همخواني ندارد و تصميمگيرندگان مركزي آمريكا نيز بر اين امر واقفند.
استاد ايراني دانشگاه هاي كانادا در مركز مطالعات وزارت امور خارجه :
ايران بهتر است كه از ورود به پيمانهاي ناكارآمد بپرهيزد
دكترهوشنگ حسن ياري استاد دانشگاه رويال كالج كانادا گفت : همكاري نزديك ايران با شوراي همكاري خليج فارس ميتواند ايران را به تامين منافعش نزديكتر كند.
بگزارش خبرنگار سياسي "مهر" دكترهوشنگ حسن ياري استاد دانشگاه رويال كالج كانادا در سخنراني خود در جمع صاحبنظران روابط بين الملل در مركز مطالعات سياسي و بينالملل وزارت امور خارجه گفت : همكاري نزديك ايران با شوراي همكاري خليج فارس ميتواند ايران را به تامين منافعش نزديك تر كند.
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