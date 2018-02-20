به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب شیویاری، درباره حذف اورژانس از قانون ارتقاء بهرهوری، اظهار داشت: افرادی که در اورژانس و بخش پرستاری مراکز درمانی مشغول به فعالیت هستند، در بیشتر مواقع و شرایط مشکلات بسیاری داشته و در معرض آسیبهای مختلف قرار دارند، به عنوان مثال نیروهای فوریتهای پزشکی و اورژانس در اعزام به محل حادثه و مشاهدات حوادث گاهی دچار مشکلات روحی و روانی میشوند.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بخشی از وظایف هلال احمر و اورژانس در امدادرسانیها مشترک است، افزود: نیروهای فوریتهای پزشکی و اورژانس از اقشار پرتلاش و این حرفه از مشاغل سخت و طاقت فرسا است، بنابراین حذف اورژانس از قانون ارتقاء بهرهوری و خارج کردن نیروهای فوریتهای پزشکی از این قانون نوعی بیانصافی است، زیرا این افراد خود به نوعی در معرض آسیبهای ناشی از حوادث کار هستند.
وی با بیان اینکه پرستاری و حوزه فوریتهای پزشکی از بخشهای حیاتی حوزه سلامت است، تصریح کرد: به عنوان مثال در طول روند درمانی یک بیمار پزشک مربوطه دستورات لازم را برای چگونگی درمان بیمار صادر میکند، اما این پرستار است که باید برای تکمیل روند درمانی دستورات پزشک را اجرایی کند، بنابراین کار پرستاری یکی از مشاغل پرمسوولیت بوده و درخصوص هر موضوع و مسئلهای پرستاران و افراد فعال در فوریتهای پزشکی باید دراولویت قرار گیرند.
شیویاری با انتقاد از عدم اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، گفت: اخیراً جلسهای در کمیسیون بهداشت و درمان برای تعیین تکلیف این قانون برگزار شد که البته در طرح تحول سلامت به این مسئله توجهی نشده است و با توجه به اینکه در حال حاضر پرستاران بسیاری در کشور فعالیت میکنند، اجرای قانون تعرقهگذاری خدمات پرستاری باید در دستور کار اجرا قرار گیرد، هرچند که عدم اجرای این قانون نوعی قصور و اجحاف درحق پرستاران است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه پرستاران پیکره اصلی نظام سلامت هستند، خاطرنشان کرد: پرستاران در وصول طلب خود از دولت دارای مشکلات بسیاری هستند که بهتراست دولت بیش از این قشر پرستار را در انتظار قرار ندهد.
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