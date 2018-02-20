به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم ورزقان در مجلس، رضا علیزاده در خصوص وضعیت توجه به صنایع و معادن کشور در لایحه بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: در زمینه صنعت و معدن برخی قوانین در برنامه پنج ساله ششم آورده شده بود که بسیار راهگشا هستند، بخشی از این قوانین از طرف دولت ابلاغ شده اما بخش دیگر آنها عملیاتی نشده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده تا بخشی از مسائل پیش بینی شود که مجلس نیز همکاری لازم را در این زمینه داشت، گفت: نفراتی که از طرف کمیسیون صنایع به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه معرفی شدند افراد دارای تسلطی نسبت به بودجه بودند و تلاش کردند در کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را از طرف کمیسیون بر روی بودجه ۹۷ انجام دهند.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمام خواسته‌های کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق عملیاتی نشد، ادامه داد: در کمیسیون تلفیق نمی‌توان در لایحه بودجه تغییرات اساسی داد و تا جایی که امکان داشته تغییراتی در لایحه بودجه اعمال شده است

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در کمیسیون صنایع و معادن هر فضا و امکانی که وجود داشته است تلاش کرده‌ایم تا روشن‌گری کرده و همکاران را در مواردی که به نفع سیستم صنعت و معدن کشور است همراه کنیم، خاطرنشان کرد: در اواخر هفته آینده می‌توانیم بعد از نهایی شدن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در صحن علنی می‌توانیم مواردی که در این قانون در راستای گره گشایی صنعت و معدن آمده است مطرح کنیم.