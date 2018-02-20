قم در سوگ عزای فاطمه(س) گریست

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت دختر گرامی پیامبر اسلام(ص) شهر مقدس قم غرق در عزا و ماتم شد و مجالس عزاداری در تکایا و مساجد و برخی خانههای شهر برپا شد و ایستگاههایی برای پذیرایی از عزاداران در سراسر شهر دایر شد.
در شهر مذهبی قم به دلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و همچنین حوزه علمیه و طلاب و البته مراجع عظام تقلید میتوان گفت همواره مراسم عزاداری شکل و رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد و در سراسر شهر تکیههای عزاداری برپاست و البته عزاداری زهرای مرضیه(س) هم با شور و حال بیشتری برگزار میشود.
از ابتدای ایام فاطمیه نمایشگاه سوگواره فاطمی که به نوعی تداعی کننده کوچه پس کوچههای مدینه و خانه در آتش سوخته زهرای اطهر(س) است از مهمانان و بازدیدکنندگانش پذیرایی میکرد.
حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران روزهاست که سیاه پوش شده و از سوی دیگر دفاتر مراجع تقلید هم در ایام فاطمیه مملو از جمعیت سیاه پوش و عزادار است و مساجد و حسینیهها و تکایا هم مراسم عزاداری را با حضور سخنرانان و مداحان اهل بیت(ع) برپا میکنند.
مراسم عزاداری در روز شهادت حضرت معصومه(س) از صبح در دفاتر مراجع عظام تقلید، آیات عظام صافی گلپایگانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، سبحانی، علوی گرگانی برقرار شد و تا امشب ادامه دارد.
آیت الله العظمی وحید خراسانی و آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به رسمی که سالیان درازی است اجرا میشود مسیر بیت تا حرم حضرت معصومه(س) را پیاده عزاداری میکنند که این مراسم تقریباً به یک سنت تبدیل شده که بسیاری از افراد از اقشار مختلف مردم در این مراسم عزاداری حضور گسترده دارند.
از صبح امروز هم دستههای سینه زنی و زنجیرزنی همراه با نوحهخوانی در سطح شهر به حرکت در آمدهاند که مقصد نهایی آنها حرم حضرت معصوم(س) و مقابل ایوان آئینه است که شور نهایی تمامی عزاداریها و نوحه سرایی و دستهها به این نقطه درست مقابل ضریح ختم میشود و این مراسم تا امشب ادامه دارد.
مراسم سوگواری در جای جای نقطه شهر و حال و هوای روزهای فاطمیه و در نهایت روز شهادت تداعی کننده ایام محرم و روز عاشورا است. مردم قم برای مادر حسین(ع) و مصیبتهایی که بر وی روا شده هم سنگ تمام میگذارند تا بدانند که بعد از هزار و ۴۰۰ سال هنوز برای آنها محرم زنده است و فاطمه فاطمه است.
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