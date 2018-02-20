فرماندار جدید تبریز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیار راستگو تیر ماه ۱۳۹۵ به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند منصوب شده بود که امروز با حکم وزیر کشور به عنوان فرماندار تبریز منصوب شد.

گفتنی است راستگو دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد است که ریاست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه دارد.

وی همچنین تصدی فرمانداری‌های شهرستان‌های کلیبر، مراغه، جلفا، آذرشهر و مرند، معاونت اقتصادی و بین‌المللی منطقه آزاد ارس، معاونت اقتصادی مجتمع صنعتی تراکتورسازی و منطقه اقتصادی سهلان، مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری کردستان را در کارنامه خود دارد.

لازم به توضیح است که مراسم تکریم و معارفه وی فردا چهارشنبه در شورای اداری تبریز برگزار می‌شود.