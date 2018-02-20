امکان امدادرسانی در محل سقوط از فردا ظهر ممکن نیست/جسدی منتقل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده اظهار داشت: فردا تیم ها و هم امکانات افزوده خواهد شد و تا ساعت ۱۲ امکان فعالیت هست و دیگر امکان فعالیت بعد از این ساعت تا روز جمعه وجود ندارد.

وی ادامه داد: امیدواریم فردا تعداد اجساد پیدا شده را به حداکثر برسانیم.

استاندار اصفهان افزود: تاکنون هیچ جسدی را به پایین منتقل نکرده ایم و برای شناسایی اقدام کرده ایم.

وی ادامه داد: نیروهای اعزامی در محل کمپ خواهند ماند. تاکنون تکه هایی از اجساد پیدا شده و در داخل پلاستیک قرار داده شده و امکان انتقال به پایین نیست و امیدواریم فردا صبح منتقل کنیم.

مهرعلیزاده افزود: تا فردا ساعت ۱۱ شرایط به گونه ای است که هلی برد انجام می شود اما از این ساعت به شدت ابرها افزوده خواهد شد و میزان برف و بوران بیشتر خواهد بود و شاید عملیات جست و جو حتی برای کسانی که در آنجا کمپ زده اند دشوار شود.