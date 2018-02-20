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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۱۰

آناتولی: ۱۲۰۰ نیروی ویژه ارتش ترکیه راهی عفرین شدند

آناتولی: ۱۲۰۰ نیروی ویژه ارتش ترکیه راهی عفرین شدند

در پی ورود نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه به شهر عفرین، دست کم ۱۲۰۰ نفر از نیروهای ویژه ارتش ترکیه راهی عفرین شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دست کم ۱۲۰۰ نیروی نظامی ویژه ترکیه راهی شهر عفرین شده اند.

این در حالی است که پیشتر خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد که ترکیه مناطق مسکونی نزدیک به محل استقرار نیروهای مردمی مورد حمایت ارتش سوریه در شهر عفرین را مورد هدف قرار داد.

این اقدام بعد از ورود نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه به شهر عفرین صورت گرفت. نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه برای حمایت از نیروهای مدافع خلق کُردی برای دفاع از شهر عفرین در برابر تجاوز ترکیه وارد این شهر شده بودند.

ورود نیروهای ترکیه می تواند به رویارویی مستقیم نیروهای وابسته به ارتش سوریه و نیروهای ارتش ترکیه منجر شود.

کد مطلب 4232938

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