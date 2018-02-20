  1. استانها
  2. اصفهان
۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

وظیفه خبر داد:

افزایش غلظت ابر در منطقه دنا از فردا ظهر/کمینه دما منفی ۱۵

افزایش غلظت ابر در منطقه دنا از فردا ظهر/کمینه دما منفی ۱۵

اصفهان - مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با اشاره به افزایش غلظت هوا از فردا در منطقه دنا و محل سقوط هواپیما گفت: امشب و فردا صبح بهترین شرایط را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، احد وظیفه اظهار داشت: در حال حاضر که هوا در حال تاریکی است و از یک طرف نیز ابرناکی هوا در این منطقه در حال افزایش است و ما افزایش ابر را نیز شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: احتمالا اوایل فردا صبح نیز امکان پرواز هلی کوپتر فراهم باشد اما کم کم غلظت ابرها افزایش می یابد و امکان امداد رسانی وپرواز با هلی کوپتر نیست.

وظیفه بیان داشت: از بعد از ظهر فردا نیز ما بارش برف و باران را در منطقه شاهد خواهیم بود.

وی همچنین در خصوص کمینه دما در منطقه دنا و محل سقوط هواپیما نیز گفت: در منطقه ارتفاع کمینه دما منفی ده تا پانزده درجه است  البته چون ابر وجود دارد تا حدودی از افت دما جلوگیری می کند.

کد مطلب 4232940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها