افزایش غلظت ابر در منطقه دنا از فردا ظهر/کمینه دما منفی ۱۵

به گزارش خبرنگار مهر، احد وظیفه اظهار داشت: در حال حاضر که هوا در حال تاریکی است و از یک طرف نیز ابرناکی هوا در این منطقه در حال افزایش است و ما افزایش ابر را نیز شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: احتمالا اوایل فردا صبح نیز امکان پرواز هلی کوپتر فراهم باشد اما کم کم غلظت ابرها افزایش می یابد و امکان امداد رسانی وپرواز با هلی کوپتر نیست.

وظیفه بیان داشت: از بعد از ظهر فردا نیز ما بارش برف و باران را در منطقه شاهد خواهیم بود.

وی همچنین در خصوص کمینه دما در منطقه دنا و محل سقوط هواپیما نیز گفت: در منطقه ارتفاع کمینه دما منفی ده تا پانزده درجه است البته چون ابر وجود دارد تا حدودی از افت دما جلوگیری می کند.