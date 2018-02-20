به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی؛ با اشاره به آخرین وضعیت انتقال اجساد حادثه هواپیمایی تهران - یاسوج گفت: نیروهای تخصصی هلالاحمر با تلاشهای بسیار در شرایط سخت جوی تعدادی از اجساد سرنشینان هواپیما را پیدا کردهاند ولی هنوز امکان شناسایی پیکرها وجود ندارد.
وی با بیان این که ۲۴ نفر از تیمهای تخصصی هلال احمر امشب در محل کشف لاشه هواپیما اسکان دارند گفت : جستوجو برای یافتن دیگر اجساد سرنشینان هواپیمای تهران-یاسوج ادامه خواهد داشت و به همین منظور تیمهای تخصصی هلال احمر امشب در محل حادثه اسکان دارند.
سلیمی با اشاره به این که تلاشها برای انتقال اجساد فردا ادامه خواهد داشت گفت : تیمهای تخصصی و هلی برد هلالاحمر تا نزدیکترین نقطه به محل حادثه سازماندهی شدهاند.
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به گفته سلیمی؛ هماهنگی جهت انتقال پیکرهای حادثهدیدگان از طریق هوایی و زمینی انجام شده است.
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