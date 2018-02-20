بررسی ۱۱ طرح در سومین اجلاس شورای عالی استان ها

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرتضی الویری درتشریح اجلاس عمومی شورای عالی استانها از برگزاری جلسات کمیسیون های هشت گانه به منظور بررسی ۱۱ طرح در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: درصورتی که تا پایان روز چهارشنبه گزارش نهایی هریک از طرح ها توسط کمیسیون ها تهیه شود، صبح پنج شنبه آن طرح در دستور کار اجلاس قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای عالی استانها اظهارداشت: سومین اجلاس شورای عالی استانها روز پنج شنبه هفته جاری با نطق ۳ تن از اعضا آغاز شده و سپس گزارش نهایی کمیسیون ها به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

وی ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی را محل برگزاری اجلاس اعلام کرد وافزود: امیرشهلا نماینده خراسان رضوی، علیرضا ایزدی نماینده خراسان شمالی و عباس محمد صالحی نماینده اصفهان در شورای عالی استانها ناطقان پیش از دستور اجلاس سوم خواهند بود.

الویری با اشاره به دستور جلسات تصریح کرد: بررسی طرح اصلاح ماده(۹۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها و اصلاح تبصره(۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقم از جمله طرح هایی است که ابتدا در کمیسیون ها و در صورت تهیه گزارش، در اجلاس سوم شورای عالی استان ها بحث و بررسی خواهند شد.