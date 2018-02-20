آماده تبادل اراضی مطابق مرزهای ۶۷ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در شورای امنیت اعلام کرد که بریتانیا باید مسئولیت پیامدهای بیانیه «بالفور» برای مردم فلسطین را بر عهده بگیرد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت می خواهیم مردم فلسطین با آزادی و به دور از جنگ، تروریسم و افراط گرایی زندگی کند، وی تأکید کرد که فلسطین هرگز دعوت برای مذاکره را رد نکرده است زیرا معتقد است این تنها راه برای رسیدن به صلح است.

وی افزود که رژیم صهیونیستی همواره فراتر از قوانین بین المللی رفتار کرده و اشغالگری اراضی فلسطینی را به استعماری همیشگی تبدیل کرده است. محمود عباس گفت ما با یهودیان مشکلی نداریم اما مشکل ما با آنهایی است که سرزمین ما را اشغال کرده و آزادی ما را مصادره می کنند.

محمود عباس در خصوص مواضع ضد فلسطینی اخیر آمریکا هم گفت که واشنگتن با تصمیم خود درباره قدس، تعهدهای خود را زیر پا گذاشته و قوانین بین المللی در خصوص قدس را نقض کرده است.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار ایجاد ساز و کاری بین المللی با حضور چندین جریان به منظور برگزاری نشستی بین المللی برای حل مسأله قدس شد و گفت: تبدیل به تشکیلاتی بدون قدرت عمل شده ایم که اشغالگران بر آنها حکومت می کنند.

وی همچنین گفت که تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان بر لزوم پایان اشغالگری بر اساس راهکار دو دولت پافشاری خواهد کرد و تلاش خود برای رسیدن به عضویت دائمی سازمان ملل و جلب حمایت بین المللی برای مردم فلسطین را ادامه خواهد داد.

محمود عباس در شورای امنیت پیشنهاد داد نشست بین المللی بزرگی برای صلح در نیمه سال جاری میلادی برگزار شود که در آن «ابتکار عمل عربی» در خصوص فلسطین مطرح شده و اقدامات یکجانبه متوقف شود. وی افزود در این نشست پیشنهاد خواهیم داد تا ضمن اعتراف به دولت فلسطین اعتراف متقابلی هم در خصوص اسرائیل صورت بگیرد و دولت فلسطینی به پایتختی قدس شرقی تشکیل شود.

وی افزود : ما آماده هستیم تا بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ به صورت محدود با اسرائیل به تبادل اراضی بر اساس یک توافق دوطرفه بپردازیم.

محمود عباس اعلام کرد اگر حمایت از آوارگان فلسطینی متوقف شود آنها به تروریست یا آواره در اروپا تبدیل خواهند شد و گفت: آماده ایم فورا مذاکرات را با اسرائیل آغاز کنیم و از تحقق صلح برای مردم خود فرار نمی کنیم.

وی در پایان از شورای امنیت خواست که به تشکیلات خودگردان فلسطین کمک کنند تا مجبور نشوند تصمیماتی بگیرند که نه خودشان دوست دارند نه دنیا آن را می پذیرد.