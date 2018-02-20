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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۵۴

دما در محل کمپ امدادگران به منفی ۲۰ درجه می رسد/احتمال سقوط بهمن

دما در محل کمپ امدادگران به منفی ۲۰ درجه می رسد/احتمال سقوط بهمن

یاسوج – استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دما در محل کمپ امدادگران در محل سقوط هواپیما، به منفی بیست درجه هم می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی در جمع خبرنگاران افزود: این کمپ در ارتفاع چهار هزار و ۲۰۰ متری بر پا شده است.

وی بیان داشت: هنوز تجسس برای یافتن پیکرها و عملیات امداد ادامه دارد.

وی بیان داشت: دمای بسیار پایین هوا در محل لاشه هواپیما از مشکلاتی است که امدادگران با آن روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، احتمال ریزش بهمن نیز در محل لاشه هواپیما وجود دارد و این امر تجسس را کند می کند با این حال در محل لاشه هواپیما، تجسس ادامه دارد و از پای کوه پازن پیر نیز می توان نور چراغ هایی که امدادگران استفاده می کنند و در جستجو هستند را مشاهده کرد.

کد مطلب 4232947

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