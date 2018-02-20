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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۰۴

رئیس سازمان امدادونجات خبر داد

تلاش برای انتقال سریع پیکرها/بهمن جان امدادگران را به خطر انداخت

تلاش برای انتقال سریع پیکرها/بهمن جان امدادگران را به خطر انداخت

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: با وجود آنکه به دلیل بهمن هایی که در منطقه می آید، جان امدادگران در خطر است، تلاش می کنیم انتقال پیکرها در سریع ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص انتقال اجساد حادثه دیده هواپیمایی تهران- یاسوج گفت: از صبح فردا عملیات را با نیروهای بیشتر دنبال می کنیم. انتقال پیکرها کار سخت و دشواری است و جان امدادگران ما در کوهستان به دلیل بهمن هایی که در منطقه می آید در معرض تهدید است. اما سعی می کنیم آرامش را به خانواده های عزادار هدیه کرده و انتقال اجساد در سریع ترین زمان اتفاق بیفتد.

وی افزود: تدابیری برای انتقال اجساد از راه زمین نیز اندیشیده شده و با همکاری فدراسیون کوهنوردی، ۴ اسکی باز که از امدادگران جمعیت هم هستند در منطقه حضور دارند. همچنین مسیری را شناسایی کرده ایم که اگر انتقال پیکرها با بالگرد امکانپذیر نبود، هرچه سریعتر از راه زمینی، پیکرها را منتقل کنیم.

کد مطلب 4232948
نورا حسینی

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