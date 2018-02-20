تسلیت وزیر به جامعه پزشکی و پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی نوشت: هر چند در همه نقاط جهان، حوادثی سهمگین و اندوهبار رخ میدهد، اما با تدبیر و درایت و بهرهگیری از دانش و تجربه میتوان سوانح را کاهش داد و عواقب آن را به حداقل رساند.
با این امید که بیشتر بیندیشیم، از تجربههای جهانی بهره بگیریم و در قبال مسئولیتهایمان پاسخگو باشیم، در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، درگذشت تنی چند از خادمان حوزه سلامت (دکتر شاپور یاریپور جراح فک و صورت و همسرشان خانم ژیلا قلیپور که در کسوت پرستاری به هموطنان خدمت میکردند، دکتر عبدالرضا کردی روانشناس، دکتر مژگان نظری دانشجوی دکترای فیزیولوژی، خانم فاطمه دالوند و آقای علیرضا جامهای دانشجویان پزشکی، خانم سکینه کاظمی دانشجوی ارشد پرستاری و همسر و فرزندان دکتر دانشی جراح مغز و اعصاب) در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان را به خانوادههای این عزیزان و جامعه پزشکی و پرستاری کشور تسلیت عرض میکنم و برای تمام درگذشتگان این حادثه جانگداز، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان آرامش و شکیبایی مسئلت مینمایم.
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