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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۳۶

به دنبال حادثه سقوط هواپیمایی آسمان؛

تسلیت وزیر به جامعه پزشکی و پرستاری

تسلیت وزیر به جامعه پزشکی و پرستاری

وزیر بهداشت در یادداشتی با اشاره به جان باختن تعدادی پزشکان و پرستاران در حادثه سقوط هواپیمایی آسمان، این ضایعه دردناک را به جامعه پزشکی و پرستاری کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی نوشت: هر چند در همه نقاط جهان، حوادثی سهمگین و اندوهبار رخ می‎دهد، اما با تدبیر و درایت و بهره‎گیری از دانش و تجربه می‎توان سوانح را کاهش داد و عواقب آن را به حداقل رساند.

با این امید که بیشتر بیندیشیم، از تجربه‎های جهانی بهره بگیریم و در قبال مسئولیت‎های‎مان پاسخ‎گو باشیم، در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، درگذشت تنی چند از خادمان حوزه سلامت (دکتر شاپور یاری‌پور جراح فک و صورت و همسرشان خانم ژیلا قلی‌پور که در کسوت پرستاری به هموطنان خدمت می‌کردند، دکتر عبدالرضا کردی روانشناس، دکتر مژگان نظری دانشجوی دکترای فیزیولوژی، خانم فاطمه دالوند و آقای علیرضا جامه‌ای دانشجویان پزشکی، خانم سکینه کاظمی دانشجوی ارشد پرستاری و همسر و فرزندان دکتر دانشی جراح مغز و اعصاب) در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان را به خانواده‌های این عزیزان و جامعه پزشکی و پرستاری کشور تسلیت عرض می‌کنم و برای تمام درگذشتگان این حادثه جانگداز، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان آرامش و شکیبایی مسئلت می‎نمایم.

کد مطلب 4232955
حبیب احسنی پور

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