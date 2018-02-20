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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۴۹

مدیر عامل هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد:

جستجوی پیکرها شبانه انجام می شود/ فعلا آمار دقیقی نداریم

جستجوی پیکرها شبانه انجام می شود/ فعلا آمار دقیقی نداریم

یاسوج- مدیر عامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه جستجوی پیکرها وآماده سازی برای انتقال تا صبح انجام می شود، گفت: فعلا هیج آمار دقیقی از تعداد پیکرها نداریم.

جهانبین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اکنون ۲۴ امدادگر در محل لاشه هواپیما هستند، گفت: جستجوی پیکر مسافرین هواپیمای تهران - یاسوج ادامه دارد و آمار دقیقی از تعداد پیکرها نداریم و با توجه به شرایط، هویت برخی پیکرها باید توسط پزشکی قانونی مشخص شود.

وی در ادامه به گرفتار شدن سه نفر از مردم در ارتفاعات اشاره کرد و افزود: این افراد به صورت انفرادی و بدون هماهنگی وارد منطقه شده اند.

وی بیان داشت: گرفتار شدگان با خانواده های خود تماس داشته اند و نیروهای هلال احمر از این طریق در جستجوی آنها هستند.

جهانبین اظهار داشت: رفتن به ارتفاعات نیازمند تجهیزات است و مردم باید به این امور توجه کرده و جان خود و امدادگران را به خطر نیاندازند.

کد مطلب 4232957

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