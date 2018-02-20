تصمیم آمریکا در خصوص انتقال سفارت به قدس تغییر نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «نیکی هیلی» نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت در خصوص قدس گفت سازمان ملل بارها به مسأله فلسطین و اسرائیل پرداخته است بدون اینکه اقدام جدی در این خصوص صورت بگیرد.

وی با اظهار نظر درباره اوضاع خاورمیانه و بدون اشاره به نقش عربستان در تجاوز به یمن اعلام کرد که این کشور با یکی از بدترین بحران های انسانی در جهان مواجه شده است که میلیون ها انسان را با خطر گرسنگی درگیر کرده است.

با این حال وی ضمن متهم کردن ایران به تسلیح حوثی ها (انصار الله) گفت: شبه نظامیان یمنی با موشک های ایرانی به کشورهای همسایه در منطقه حمله می کنند.

وی در خصوص سوریه نیز گفت در این کشور بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مردم خود استفاده می کند و این جنگ جان بیش از نیم میلیون سوری را گرفته است.

نیکی هیلی که کشورش نقش گسترده ای در بدتر شدن اوضاع انسانی در سوریه و حمایت از گروه های تروریستی دارد در خصوص بحران سوریه گفت: میلیون ها سوری در کشورهای مجاور سوریه از جمله اردن و لبنان آواره شده اند که وضعیت سختی را در این کشورها ایجاد کرده است.

وی با اشاره به جرایم داعش در منطقه هم گفت با این گروهک در سوریه و عراق مقابله شده است اما آنها کاملا از بین نرفته اند و همچنان خطری جدی به شمار می روند. نماینده دائمی آمریکا در شورای امنیت ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و مدعی شد که بسیاری از بحران های خاورمیانه در پی سیاست های ایران ایجاد شده است.

هیلی در همین راستا مدعی شد که رژیم صهیونیستی یکی از دموکراتیک ترین نظام های خاورمیانه است و مدعی شد به جای سرزنش کردن اسرائیل، چالش ها و بحران های منطقه باید اصلی ترین موضوع مورد بحث باشد.

نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت: این به این معنا نیست که اسرائیلی ها و فلسطینی ها رنج زیادی را متحمل نشده اند.

وی در دفاع از رژیم اشغالگر قدس افزود: تعداد زیادی از اسرائیلی های بیگناه به وسیله بمب گذاری های انتحاری یا اقدامات تروریستی مشابه قربانی شده اند و اسرائیل همواره شرایط امنیتی ویژه ای داشته که دیگران شرایط مشابه آن را تجربه نکرده اند.

وی در تلاش برای وارونه جلوه دادن واقعیت رنج مردم فلسطین را حاصل از وجود حماس دانسته و جنبش مقاومت فلسطین را گروهی تروریستی خطاب کرد. وی بدون اشاره به محاصره نوار غزه به وسیله رژیم صهیونیستی گفت که مردم این منطقه در شرایط بسیار بدی زندگی می کنند.

نیکی هیلی خطاب به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که بعد از ایراد سخنان خود، جلسه را ترک کرده نیز گفت که تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت واشنگتن به قدس تغییر نخواهد کرد چه شما از این تصمیم خوشتان بیاید چه از آن ناراحت شوید.

وی همچنین گفت دولت پیشین آمریکا در هنگام صدور قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل مرتکب اشتباه شد و افزود این قطعنامه منجر به ایجاد صلح نمی شود. بر اساس این قطعنامه شورای امنیت خواستار پایان دادن به شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغال‌شده طی جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ شد.