پیکر ۲۵شهید گمنام دوران دفاع مقدس در هرمزگان تشییع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان، سجاد امیریان زاده افزود: به مناسبت گرامیداشت ایام شهادت حضرت زهرا(س)، مراسم تشییع در بندرعباس عصر پنجشنبه ساعت ۱۵:۳۰ از روبروی تیپ تفنگداران ارتش و صداوسیمای مرکز خلیج‌فارس تا امامزاده سید مظفر(ع) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: از این تعداد شهید که وارد استان هرمزگان می‌شود، ۷ شهید هم‌زمان مورد استقبال مردم شهرستان بندرلنگه قرار می‌گیرند.

مسئول امور شهدای گمنام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از تشییع شهدا در بندرعباس، پیکرهای آن‌ها برای تشییع و تدفین به شهرستان‌های خمیر و رودان منتقل می‌شود.

امیریان زاده بیان کرد: مراسم تدفین این شهدا از روز جمعه ۴ اسفندماه تا سه‌شنبه هفته آینده در نقاط مختلف استان ادامه می‌یابد.

وی در پایان اضافه کرد: از این تعداد شهید، ۴ شهید سهم شهرستان بندرعباس است که دو شهید در روستای سرخون این شهرستان، ۲ شهید در ایسین، ۲ شهید در دهستان سیاهو و یک شهید نیز در ستاد ناحیه سپاه بندرعباس تدفین می‌شود.

مسئول امور شهدای گمنام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان اضافه کرد: همچنین در ستاد منطقه پنجم ندسا و شهرک امام محمدباقر(ع) این ستاد نیز هرکدام ۲ شهید، روستای رضوان ‌شهر فین ۲ شهید، بناب بندرخمیر ۲ شهید، بندرمغویه بندرلنگه ۳ شهید و گچین پایین ۳ شهید تدفین می‌شود.

امیریان زاده خاطرنشان کرد: در شهرستان رودان نیز در بخش خراجی و جغین نیز هرکدام ۲ شهید تدفین خواهد شد.

وی با بیان اینکه کوچک‌ترین شهدا ۱۷ ساله و بزرگ‌ترین ۳۰ ساله هستند، تصریح کرد: این شهدا در عملیات والفجر یک و چهار، محرم، قادر، بدر، کربلای دو و تک دشمن در سال ۶۷ به شهادت رسیده‌اند.

در حال حاضر ۱۵۹ شهید گمنام در استان هرمزگان تدفین شده‌اند که با ورود ۲۵ شهید در سوم اسفندماه امسال، شمار شهدای گمنام در این استان به ۱۸۴ شهید می‌رسد.