به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران در خصوص مسأله عفرین به توافق رسیده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه مرحله جدیدی از عملیات «شاخه زیتون» در عفرین سوریه آغاز خواهد شد گفت که حمله توپخانه ای به مواضع نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه در عفرین باعث شد تا این نیروها از این شهر خارج شوند.

اردوغان که به خاک سوریه تجاوز کرده است افزود: اجازه نخواهیم داد هیچ نیرویی برای حمایت از گروه های مسلح کُرد وارد شهر عفرین شود.

پیشتر خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد که ترکیه مناطق مسکونی نزدیک به محل استقرار نیروهای مردمی مورد حمایت ارتش سوریه در شهر عفرین را مورد هدف قرار داد. این اقدام بعد از ورود نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه به شهر عفرین صورت گرفت.

نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه برای حمایت از نیروهای مدافع خلق کُردی برای دفاع از شهر عفرین در برابر تجاوز ترکیه وارد این شهر شده بودند.