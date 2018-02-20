  1. بین الملل
  2. اروپا
۱ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۱۵

اردوغان:با روحانی و پوتین در خصوص عفرین به توافق رسیده‌ایم

اردوغان:با روحانی و پوتین در خصوص عفرین به توافق رسیده‌ایم

در پی ورود نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه به شهر عفرین برای دفاع از این شهر در برابر ترکیه، رجب طیب اردوغان مدعی شد با رؤسای جمهور ایران و روسیه در خصوص مسأله عفرین به توافق رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران در خصوص مسأله عفرین به توافق رسیده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه مرحله جدیدی از عملیات «شاخه زیتون» در عفرین سوریه آغاز خواهد شد گفت که حمله توپخانه ای به مواضع نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه در عفرین باعث شد تا این نیروها از این شهر خارج شوند.

اردوغان که به خاک سوریه تجاوز کرده است افزود: اجازه نخواهیم داد هیچ نیرویی برای حمایت از گروه های مسلح کُرد وارد شهر عفرین شود.

 پیشتر خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد که ترکیه مناطق مسکونی نزدیک به محل استقرار نیروهای مردمی مورد حمایت ارتش سوریه در شهر عفرین را مورد هدف قرار داد. این اقدام بعد از ورود نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه به شهر عفرین صورت گرفت.

نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه برای حمایت از نیروهای مدافع خلق کُردی برای دفاع از شهر عفرین در برابر تجاوز ترکیه وارد این شهر شده بودند.

کد مطلب 4232962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ت IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      آخرالزمان است. حق و باطل قاطی شده است. آقای اردوغان ! دولت سوریه می تواند امنیت شهرهای خودش را تامین کند و نیازی به دخالت شما نیست. ایران هر اقدامی بکند با هماهنگی دولت سوریه انجام میدهد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها