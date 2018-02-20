عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، سید دانیال محبی در آیین تشییع پیکر دو شهید گمنام در زاهدان اظهار داشت: هرچه داریم از برکت خون شهداست و عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون خونفشانی آنها است.

وی با بیان اینکه یکی از این دو شهید گمنام در زمان شهادتش ١٩ سال داشته است، تصریح کرد: اینکه جوانان و نوجوانان ما در این سن و سال برای حفظ کشور و دفاع از اعتقادات جان خود را فدا کرده اند، وظیفه خدمتگزاری را برای مسئولین سنگین تر می کند.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: حضور پر شور جوانان در مراسم تشییع این شهدا، بار مسئولیت را بر من سنگین تر می کند و همواره به پاکی و اخلاص این جوانان غبطه می خورم.

محبی با اشاره به اینکه این دو شهید گمنام در دانشگاه پیام نور به خاک سپرده می شوند، اظهار داشت: این یک حرکت فرهنگی عظیم است که با حضور این شهدا در یک محیط علمی، فرهنگ و ارزش های ناب اسلامی و انقلابی به جوانان ما و به نسل های آینده که سال های جنگ را درک نکرده اند، منتقل می شود.

گفتنی است پیکر این دو شهید گمنام امروز بر فراز دستان مردم زاهدان تشییع و در دانشگاه پیام نور زاهدان، آرام گرفت.