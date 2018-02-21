گروه های فلسطینی نسبت به وخیم شدن اوضاع در غزه هشدار دادند

این گروه ها از تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت رامی حمد الله نخست وزیر دولت وفاق ملی خواستند به وظایف و مسئولیت های خود در قبال نوار غزه طبق توافق آشتی ملی در قاهره عمل کنند.

گروه های فلسطینی همچنین خواستار اقدام فوری جامعه بین الملل و ارائه کمک های بشردوستانه به ساکنان تحت محاصره نوار غزه شدند و از دولت مصر خواستند گذرگاه زمینی رفح را به منظور ورود کمک های بشردوستانه به این منطقه بازگشایی کند.

گروه ها و جریان های ملی و اسلامی فلسطین خواستار اقدام فوری اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی برای نجات غزه شدند.