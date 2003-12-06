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۱۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۴۱

روزنامه اتريشي" تيرول" :

ايران بزرگترين شانس اتريش در روابط اقتصادي است

روزنامه اتريشي" تيرول " در شماره امروز خود ايران را از بزرگترين شانسهاي اتريش در روابط اقتصادي خواند .

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه تيرول نوشت شركتهاي اتريشي با توجه به اينكه روابط اقتصادي با ايران اهميت خاصي دارد ، درصدد گسترش روابط اقتصادي  با اين كشور هستند .
اين روزنامه افزود : براساس گزارشهاي رسيده ، اتاق بازرگاني ايران - اتريش  در وين پس ازسومين نشست چشم انداز پنج ساله روابط اقتصادي ايران و اتريش اعلام كرد : شركتهاي خصوصي اتريش در راستاي برقراري روابط اقتصادي با ايران رقابت تنگاتنگي با يكديگر دارند .
وزارت امور اقتصاد و دارايي ايران نيز در اين خصوص اظهار داشت : توافقنامه هايي در زمينه تكميل پروژه متروي تهران ، تاسيس بيمارستان ها ، احداث فرودگاه و مشاركت در پروژه هاي نفتي و گازي را با طرف اتريشي  امضا كرده است كه ارزش آنها بيش از يك ميليون يورو پيش بيني مي شود.
روزنامه تيرول در ادامه نوشت : دولت  ايران همواره در خصوص بهبود روابط تجاري  با ساير كشورها تلاش كرده  و تا اندازه اي نيز در اين زمينه موفق عمل كرده است .
اين روزنامه همچنين با اشاره به  اينكه در سال جاري روابط اقتصادي اتريش با ايران افزايش چشمگيري داشته است ، نوشت : بر اساس مطالعات صورت گرفته روابط تجاري دو كشور در سال جاري حدود 25 در صد رشد داشته است كه در مقايسه با كشورهاي ديگراين ميزان  افزايش چشمگيري داشته است .

 

کد مطلب 42331

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