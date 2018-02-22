خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: با گسترش فرهنگ شهرنشینی جوامع بشری با معضل بسیار مهم حاشیه‌نشینی شهرها درگیر شدند که همین موضوع در پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین همدان نیز معضلات بسیار بزرگی را ایجاد کرد.

گسترش شهرنشینی در همدان باعث شده مناطق حاشیه‌ ای با وسعت زیاد در شهر همدان ایجاد شوند و از روستاها و شهرهای اطراف همدان به این استان کوچ کنند.

مردم مناطق حاشیه ای شهر همدان ازنظر اقتصادی دچار فقر هستند و از سوی دیگر مدیریت‌های شهری اشتباه باعث شده توسعه فضاهای عمومی شهری در این مناطق نادیده گرفته شود.

مناطق حاشیه‌نشین و محروم همدان ازنظر زیرساخت‌های ورزشی فقیر هستند

در این میان یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود نوجوانان و جوانان مناطق حاشیه‌نشین به سمت ناهنجاری‌های اجتماعی و اعتیاد نروند ورزش است اما متأسفانه مناطق حاشیه‌نشین و محروم شهر همدان به‌شدت ازنظر زیرساخت‌های ورزشی فقیر هستند.

یکی از جوانان ساکن مناطق محروم همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از مسئولان اظهار داشت: برادر من می‌توانست یکی از بهترین فوتبالیست‌های شهر همدان و حتی کشور شود اما متأسفانه اعتیاد باعث شد برادرم کنار جوی خیابان با تزریق کردن پر بکشد و به‌طورقطع مسئول مرگ برادر من می‌تواند کم‌توجهی مسئولان باشد.

ابتدا بیکاری و دوم نبودن تفریحات در این مناطق باعث شده تا جوانان این شهر یکی پس از دیگری پرپر شوند و یا در گوشه زندان مویشان سفید شود رامین اصلانی افزود: صدها نفر مثل برادر من امروز در کوچه و خیابان وجود دارند که دام اعتیاد برای آن‌ها پهن‌شده چون‌که ابتدا بیکاری و دوم نبودن تفریحات در این مناطق باعث شده تا جوانان این شهر یکی پس از دیگری پرپر شوند و یا در گوشه زندان مویشان سفید شود.

این جوان همدانی بابیان اینکه دیگر ورزش برای ما هیچ معنی ندارد، گفت: اول اینکه فضای ورزشی در مناطق ما وجود ندارد که بخواهیم در آن ورزش کنیم درحالی‌که با یک تلفن انواع مواد مخدر با پایین‌ترین قیمت برای ما در دسترس است.

اصلانی عنوان کرد: دوم اینکه ورزش برای ما یعنی پول بلیت؛ استفاده از استخر شهرداری همدان که در بالای شهر و خیابان مهدیه قرار دارد نزدیک ۱۴ هزار تومان است کدام بچه پایین‌شهری برای یک ساعت تفریح می‌تواند ۱۴ هزار تومان خرج کند متأسفانه هزینه استفاده از سالن‌های ورزشی در توان ما نیست.

مسئولان باید در قیامت پاسخگو باشند

وی بابیان اینکه مسئولان باید در قیامت پاسخگو باشند، بیان کرد: اگر این دنیا هم اتفاقی نیفتد مطمئن باشید خون جوانانی که براثر اعتیاد می‌میرند روزی در آن دنیا یقه آن‌ها را خواهد گرفت که تنها به مناطق بالای شهر توجه می‌کنند و فضای ورزشی برای ما نمی‌سازند.

کارشناس امور شهری همدان نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شماری از جمعیت مناطق حاشیه‌نشین را نوجوانان و جوانان تشکیل داده‌اند، گفت: ورزش و گسترش امکانات ورزشی در این مناطق آسیب‌های اجتماعی را به‌طور محسوسی در این رده سنی کاهش خواهد داد.

محمدرضا بهرام پور با بیان اینکه علاوه بر امکانات وسیعی که مسئولان باید برای حاشیه‌نشینان فراهم کنند باید به بحث سرگرمی و اوقات فراغت جوانان این مناطق نیز رسیدگی شود، گفت: همدان نیز مانند بسیاری از شهرها از مشکلات حاشیه‌نشینی رنج می‌برد.

بیش از ۳۰ درصد جمعیت همدان در مناطق حاشیه شهر زندگی می‌کنند

وی بابیان اینکه مناطق حاشیه‌نشین همدان در محلات خضر، کشتارگاه، مجیدیه، پشت سیلو، راه قدیم شورین، آزادشهر، حصار امام، حصار علی‌آباد، منوچهری، مزدقینه و شاه‌پسند و دیزج است، گفت: بیش از ۳۰ درصد جمعیت همدان در این مناطق زندگی می‌کنند و متأسفانه مردم این مناطق از امکانات ضعیف رفاهی، اجتماعی و تفریحی برخوردار هستند.

وی با تاکید براینکه عدم تامین امکانات لازم برای ورزش کردن صدمات جبران‌ناپذیری را به قشر نوجوان و جوانان وارد می کند، ادامه داد: شاید باور نکنید که همدان ازنظر مصرف سیگار رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است که با توجه به جمعیت استان‌همدان و شهر همدان یک فاجعه و زنگ خطری بزرگ برای مسئولان خواهد بود.

چرا نباید یک استخر در منطقه خضر، مزدقینه و سایر مناطق محروم برای جوانان ساخته شود وی با بیان اینکه همدان همچنین ازنظر آمار خودکشی از استان‌هایی با آمار بالا است که تمام این مسائل می‌تواند به دلیل نداشتن تفریحات سالم برای جوانان باشد، گفت: نگاهی به جانمایی فضاهای ورزشی شهر همدان نشان می دهد که به عنوان نمونه استخرهای آبیاران، شهدای شهرداری، شهدای غواص و لاله همه در مناطق خوب شهر همدان واقع‌شده‌اند و این سئوال پیش می آید چرا نباید یک استخر در منطقه خضر، مزدقینه و سایر مناطق محروم برای جوانان ساخته شود.

دبیر کمیته ورزش محلات شهر همدان نیز در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش ورزش محلات در مناطق حاشیه شهر اظهار داشت: امروزه نقش ورزش در جلوگیری از ناهنجاری‌ها آن‌هم در مناطق ضعیف که تنها دل‌خوشی جوانانش ورزش بوده بر کسی پوشیده نیست.

مهدی عبدل بابیان اینکه ۲ ساعت ورزش در روز جمعه آن‌قدر هیجان دارد که تا یک هفته جسم و روح درگیر می‌کند، افزود: این مناطق از کمبود امکانات رنج می‌برند و توزیع ناعادلانه امکانات از طرف مسئولین در این مناطق مشهود است.

وی با بیان اینکه متأسفانه تاکنون حرکت مثبتی که نشان از رفع تبعیض در تامین امکانات ورزشی باشد در این مناطق مشاهده نشده است، گفت: اگر کاری هم انجام‌شده کاملاً مقطعی بوده است.

فضاهای ورزشی موجود در این مناطق مخصوصاً سالن‌های ورزشی با هزینه بالایی ارائه می‌شوند دبیر کمیته ورزش محلات شهر همدان با اشاره به فضاهای ورزشی شهر همدان گفت: فضاهای ورزشی موجود در این مناطق مخصوصاً سالن‌های ورزشی با هزینه بالایی ارائه می‌شوند که عملاً قابل‌استفاده برای ورزشکاران این مناطق که ازلحاظ مالی ضعیفند نیست.

عبدل عنوان کرد: فضاهای ورزشی ایجادشده که به‌صورت سالن است همگی پولی‌اند اما کارهای انجام‌شده توسط شورا و شهرداری به نسبت بهتر و تقریباً به‌صورت رایگان است اما در کل رضایت‌بخش نیست.

وی گفت: باید در مناطق ضعیف به‌قول‌معروف پیشگیری قبل از درمان صورت پذیرد و از طریق اشاعه ورزش و توسعه زیرساخت‌ها از دچار شدن جوانان به معضلات مانند اعتیاد جلوگیری شود و هزینه ورزش در کل شهر پایین آورده شود.

دبیر کمیته ورزش محلات شهر همدان عنوان کرد: معتمدین محلات و مساجد نیز در این راه می‌توانند کمک‌حال باشند به‌طوری‌که در چند سال اخیر مجمع معتمدین محلات در راه توسعه زیرساخت‌ها توانسته ما را در برهه‌های مختلف یاری دهد.

لزوم توجه به ورزش مناطق حاشیه‌نشین

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه به ورزش مناطق حاشیه‌نشین اظهار داشت: تعداد علاقه‌مندان به ورزش در مناطق حاشیه‌نشین و پایین‌شهر به‌خصوص در رشته‌هایی مانند فوتبال بسیار زیاد است و باید با همکاری سایر ارگان‌ها توجه ویژه‌ای به ورزش این مناطق داشته باشیم.

رسول منعم بابیان اینکه معمولاً ناهنجاری‌های اجتماعی در مناطق حاشیه شهرها به نسبت بیشتر از سایر نقاط است، گفت: یکی از مؤثرترین اقداماتی که باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود ورزش بوده و باید به بحث ورزش این مناطق توسط تمامی مسئولان دستگاه‌ها نگاه دقیقی شود.

وی بابیان اینکه نگاه دستگاه ورزش استان‌همدان به ورزش مناطق حاشیه‌نشین نگاهی حمایتی است، بیان کرد: در ابتدا سعی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان این بوده تا اماکن ورزشی در سطح شهر همدان تقسیم شود و تنها در مرکز شهر و بالای شهر سالن‌های ورزشی نداشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: در حال حاضر سالن‌های ورزشی بسیاری را در مناطق حاشیه‌نشین داریم که سالن ورزشی علی‌آباد، سالن ورزشی مزدقینه، سالن شهرک مدنی و سالن‌های دیگری در مناطق حاشیه شهر ازجمله آن است.

منعم بابیان اینکه در بحث نرخ‌گذاری سالن‌ها سعی شد هزینه سالن‌های پایین‌شهر به نسبت مرکز و بالای شهر پایین‌تر باشد، گفت: سالن‌های حاشیه شهر به نسبت سالن‌های مرکز شهر تنها ۳۰ درصد از قیمت مصوب شهریه را پرداخت می‌کنند.

وی افزود: به‌طور مثال سالنی که در مرکز شهر سانسی ۷۰ هزار تومان است در حاشیه شهر خضر و حصار با ۲۰ تا ۳۰ تومان در اختیار مردم است و تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد مبلغ مصوب توسط مردم این مناطق پرداخت می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان بابیان اینکه باید اکثر اقشار جامعه را به ورزش سوق دهیم، بیان کرد: در حال حاضر ۲۳ درصد مردم استان‌همدان در بخش ورزش همگانی فعالیت می‌کنند که از میانگین کشوری که ۲۱ و ۷ دهم درصد است نیز کمی بالاتر هستیم.

منعم عنوان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان فلسفه استعدادیابی خود را ورود در بخش ورزش قهرمانی از مناطق حاشیه شهر گذاشته است.

کمیته ورزش محلات با کمک دستگاه‌های مختلف در همدان تقویت شود

وی بابیان اینکه باید کمیته ورزش محلات با کمک دستگاه‌های مختلف در همدان تقویت شود، گفت: دستگاه‌های مختلفی می‌توانند در ورزش محلات درگیر شوند به‌طوری‌که از حیاط مدارس آموزش‌وپرورش، پایگاه‌های بسیج، پارک و بوستان و مساجد می‌توان برای تقویت ورزش محلات استفاده کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان افزود: آمادگی اینکه سالن‌ها، زمین‌های فوتبال و سایر امکانات خود را در اختیار ورزش محلات قرار دهیم وجود دارد به شرطی که منابع مالی نیز به‌صورت مشترک باشد.

مسئول کمیته ورزش محلات شهر همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورزش محلات اظهار داشت: حاشیه شهر در کل فقر زیرساختی دارد و یکی از دلایل گسترش ناهنجاری‌ها در همین مناطق این موضوع است.

سعید پناه‌آبادی افزود: تلاش می‌کنیم با حمایت‌های کمیسیون فرهنگی شورای شهر فضاهای ورزشی‌ را در مناطق محروم ایجاد کنیم و در حال ساخت زمین چمن‌های مصنوعی هستیم که نمونه آن در خضر، شهرک الوند و پارک کوی جنت ساخته‌شده و در حال ساخت هستند.

مسئول کمیته ورزش محلات شهر همدان با مقایسه محله محوری ورزش در ایران و سایر کشورها گفت: در کشور ترکیه در هر پارک یک مجموعه ورزشی کامل شامل بدمینتون، تنیس، والیبال و فوتبال وجود دارد.

وی عنوان کرد: اگر بتوانیم این فضاها را در پارک‌ها و زمین‌های مناطق ایجاد کنیم تحول بسیار خوبی در امر ورزش محلات ایجاد شده و یکی از دلایلی که فوتبالیست‌ها درگذشته زیاد بودند همین زمین‌های گل‌کوچک بود کمااینکه ورزش اگر در محلات باشد خانواده‌ها می‌توانند نظارت مستمر بر فرزندان خود داشته باشند.

پناه‌آبادی با اشاره به کوچک شدن سبد ورزش در خانواده‌ها بیان کرد: باید ورزش را در سبد خانواده‌ها جا داد و شورای شهر و شهرداری باید ورزش شهروندی را گسترش دهند.

متأسفانه در زمینهٔ توزیع امکانات ورزشی عدالت اجرا نشده است

وی گفت: متأسفانه در زمینهٔ توزیع امکانات ورزشی عدالت اجرا نشده و در پایین‌شهر امکانات ورزشی بسیار ضعیف است.

مسئول کمیته ورزش محلات شهر همدان عنوان کرد: سالن‌هایی که در حاشیه شهر می‌سازند مثل سالن شهدای خضر باید حداقل ۵۰ درصد سانس های این سالن ها در اختیار ساکنین این محلات باشد اما سالن خضر که باید در اختیارات مردم خضر باشد از استادان برای ورزش کردن در این سالن می‌آیند و در حقیقت رزرو بالای شهری‌ها است.

شهرداری همدان ۳ هزار نفر را فدای ۳۰ نفر می‌کنند چرا باید چند میلیارد برای تیم فوتبال شهرداری همدان هزینه شود اما جوایز فوتبال محلات بعد از ۳ ماه همچنان پرداخت نشود؟ مسئول کمیته ورزش محلات شهر همدان با گلایه از کم‌توجهی به ورزش محلات گفت: از وظایف شهرداری پرداختن به ورزش‌های سازمان‌یافته و قهرمانی نیست و باید ورزش‌های همگانی، شهروندی و محلات را شهرداری همدان گسترش دهد اما ۳ هزار نفر را فدای ۳۰ نفر می‌کنند چرا باید چند میلیارد برای تیم فوتبال شهرداری همدان هزینه شود اما جوایز فوتبال محلات بعد از ۳ ماه همچنان پرداخت نشود.

سخنگوی مجمع معتمدین ولایتمدار و کارآمد محلات همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ناهنجاری‌های اجتماعی در مناطق محروم همدان اظهار داشت: یکی از عواملی که اعتیاد را به وجود می‌آورد بیکار ماندن جوانان است به‌طور مثال وقتی یک نفر قلیان یا سیگار که می‌کشد می‌تواند ۴ نفر را نیز با خود همراه کند وقتی هم یک نفر یک فضای ورزشی در اختیارش باشند می‌تواند چندین نفر با خود به سمت ورزش بیاورد پس محیط و ابزار تأثیرگذار است.

مسعود کردلو بابیان اینکه ما اگر ابزار را در اختیار جوانان قرار دهیم جنبه منفی را از جوانان گرفتیم و دیگر نمی‌توانند بگویند چون جایی نبود ورزش کنیم رفتیم معتاد شدیم، گفت: در جوامع پیشرفته اروپایی ابزارهای ورزشی به‌صورت محله‌ای وجود دارد و باید ما نیز به این سمت حرکت کنیم.

سخنگوی مجمع معتمدین ولایتمدار و کارآمد محلات همدان با اشاره تقسیم فضاهای ورزشی در شهر همدان گفت: یکی از عللی که بالای شهر سالن دارد به خاطر تفکیکی است که در زمین‌های بالای شهر صورت گرفته و نمی‌توانیم به‌عنوان جنبه منفی به این موضوع نگاه کنیم.

کردلو عنوان کرد: محلات بالای شهر همدان به دلیل اینکه درست و قانونی تفکیک‌شده بود دولت، اداره مسکن و شهرسازی و استانداری هم بودجه قراردادند و فضاهای ورزشی ساخته شدند و ما نباید بگوییم چرا بالای شهر فضای ورزشی دارد اتفاقاً در بالای شهر هم کفاف این جمعیت را نمی‌دهد.

نگاه شهرداری و سایر ارگان‌ها به زمین‌های مناطق محروم نگاه سرمایه‌داری است وی بابیان اینکه متأسفانه نگاه شهرداری و سایر ارگان‌ها به این زمین‌های مناطق محروم به‌عنوان نگاه سرمایه‌داری است، بیان کرد: بخش خصوصی باید تقویت شود و باید به آن‌ها مشوق داده شود اما در امر گسترش ورزش بعضی‌ها آن‌قدر بدبرخورد می‌کنند که طرف از اینکه در بحث ورزش سرمایه‌گذاری کند پشیمان می‌شود.

سخنگوی مجمع معتمدین ولایتمدار و کارآمد محلات همدان عنوان کرد: ورزش محلات؛ پایین‌شهر و بالای شهر ندارد و این هم که بگوییم شهرداری جزو شرح وظایفش نیست حتماً کار غلطی است چون کل مواردی که در شهر است به شهرداری مربوط است.

کردلو با انتقاد از دستگاه ورزش گفت: به‌عنوان انتقاد صریح می‌گویم دستگاه ورزش تمام مسئولیت‌های خود را به هیئت‌های ورزشی واگذار کرده و صرفاً جنبه تشریفاتی نظارتی پیداکرده است.

وی گفت: اگر بخواهند در بحث‌های کلان ورزش و بحث پیشگیری اعتیاد ورود پیدا کنند باید بسیار قدرتمند وارد شوند و با تعامل با نمایندگان مجلس و پیگیری گرفتن زمین از اداره راه و شهرسازی در بحث مناطق حاشیه‌ای ورود پیدا کند و نباید کنار بکشند.

بااین تفاسیر آنچه مسلم است اینکه بدون شک ایجاد زیرساخت‌های ورزشی همت همه مسئولان استان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار، شورای شهر و شهردار همدان، دستگاه ورزش، آموزش‌وپرورش و بسیج و سپاه را می‌طلبد و یک مدیریت جهادی برای رفع فقر ورزشی در این مناطق نیاز است تا شاید این بار نیز بتوانیم شعار پیشگیری قبل از درمان را محقق کنیم.