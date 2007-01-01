به گزارش خبرنگارمهر،‌ رشد جمعیت وافزایش تقاضا برای مسکن ازیکسو و گسترش شهرها ازسوی دیگرموجب شد که برنامه ریزان کشورطی سال های گذشته اقدام به اتخاذ سیاستی راهبردی برای حل مشکلات بخش مسکن کنند.

سیاست ساخت شهرهای جدید که ازسال 1368 و به دنبال مصوبه هیئت دولت درمورد تاسیس شرکت عمران شهرهای جدید ایران در دستورکار وزارت مسکن و شهرسازی قرارگرفت ، ‌راهکاری بود که ازسوی متولیان این بخش و به منظور پاسخگویی به یکی ازمهم ترین دغدغه های مردم اتخاذ شد.

هم اکنون پس از گذشت پنج سال از قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال 1380، ‌22 شهر جدید ساخته و یا درمرحله ساخت و ساز قرار دارند . البته مقرر شده است که تا پایان برنامه چهارم توسعه 800 هزار نفر درشهرهای جدید ساکن شوند.

هرچند که معاون وزیر مسکن و مدیرعامل شهرهای جدید ،‌ ساخت شهرهای جدید را پاسخی برای افزایش تقاضای مردم به‌ویژه در شهرهای بزرگ می داند اما واقعیت این است که شهرهای جدید نیز نتوانسته اند برخلاف انتظار و وعده های مسئولان حجم بالایی از جمعیت را درخود جای دهند .

آمارشرکت عمران شهرهای جدید نشان می دهد که ‌تا پایان سه ماهه اول سال جاری حدود 435 هزار و 898 هزار نفر درشهر های جدید ساکن شده‌اند که تنها بیش از نیمی از آن مربوط به شهرهای جدید اطراف تهران بوده است.

رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان با تاکید برعدم استقبال مردم ازسکونت درشهرهای جدید، می گوید:‌ باوجود سیاست دولت برای اسکان حجم بالایی ازجمعیت شهرهای بزرگ درشهرهای جدید اما تا کنون و با گذشت 10 تا 12 سال از ساخت این شهرها ،‌ فقط حدود 400 تا 500 هزارنفردرشهرهای جدید ساکن شده اند .

کارشناسان حوزه ساخت و ساز براین باورند که دوربودن شهرهای جدید ازمراکزاستان ها و نداشتن سیستم حمل ونقل مناسب ،‌ تاخیر درراه اندازی امکانات رفاهی دراین شهرها و نامناسب بودن مناطق احداث شهرهای جدید ازعمده ترین دلایل کاهش جمعیت پذیری این شهرها است .

نگاهی گذرا بر روند ساخت متروی شهر های جدید پرند و هشتگرد نیز نشان می دهد که با گذشت 16 سال از تصویب ساخت شهرهای جدید پرند و هشتگرد در حاشیه کلان شهر تهران اما تاکنون فقط مسیر یابی و نقشه برداری متروی شهر جدید هشتگرد به پایان رسیده و برای احداث متروی شهر جدید پرند نیز پیمانکاری انتخاب نشده است .

البته طرح مشکلات شهرهای جدید تنها محدود به کارشناسان این حوزه نمی شود بلکه ‌ساکنان شهرهای جدید نیز با انتقاد ازکمبود امکانات در این شهرها خواستار توجه بیشتر مسئولان به این شهرها شده اند به طوریکه آنان عمدتا از نداشتن امکانات رفاهی مناسب درحاشیه شهرها مانند آسفالت نبودن برخی معابر ،‌ کمبود فضای آموزشی و ‌ تفریحی و مشکلاتی در زمینه آب و برق نیز رنج می برند .

بی تردید دولت می توانست درصورت اتخاذ سیاست اجرایی مناسب درساخت شهرهای جدید علاوه براسکان بخشی ازجمعیت کلان شهرها ،‌‌راهکار مناسبی را نیزبرای مهار تورم و گرانی قیمت مسکن در این شهرها تجربه کند .

اما هم اکنون و به گفته کارشناسان قیمت خرید واحد مسکونی در شهر های جدید ، ‌پرند و هشتگرد متری 100 هزار تومان است و این درحالی است که بازار دلالی و واسطه گری نیز در آنجا رواج یافته است.

مهدی موذن با اشاره به گران بودن قیمت زمین درشهرهای جدید ، ‌تصریح می کند که دولت می تواند با پرداخت تسهیلات برای ساخت و ساز و ارائه زمین با قیمت مناسب در شهرهای جدید نقش موثری را درکاهش قیمت مسکن داشته باشد.

وی عدم خودکفایی شهرهای جدید و وابستگی به شهرهای بزرگ درحاشیه آنها ، نامناسب بودن سیستم حمل ونقل درشهرهای جدید وعدم انتخاب صحیح مناطق برای ساخت این شهرها را عمده ترین عوامل عدم استقبال مردم ازاین شهرها می داند و تاکید می کند که

سرمایه گذاری خارجی درشهرهای جدید رویکرد دیگری بود که متولیان بخش درراستای افزایش ساخت وساز و ایجاد زمینه رقابتی برای حضورسرمایه گذاران داخلی در بخش مسکن انتخاب کردند به طوریکه درجریان بازدید گروه های مختلفی ازکشورهای آلمان و مالزی از شهرجدید پرند ،‌ قرارداد احداث ده هزار واحد مسکونی با خدمات و زیربناهای مربوطه با یکی ازشرکت های مالزیایی منعقد شد.

ایرج صادقی کارشناس مسکن و شهرسازی با تاکید جذب سرمایه خارجی و نیاز به دو میلیون واحد مسکونی درکشور می گوید : هر چند که در مجموع حضور سرمایه گذاران خارجی دربخش های مختلف کشور مثبت است اما مناسب‌تر است که حتی‌المقدوراز پتانسیل های داخلی برای ساخت و ساز ودر نتیجه اشتغال‌زایی و حمایت از صنایع جانبی ساخت وسازاستفاده شود.

وی می گوید این درحالی است که معلوم نیست تکنولوژی ساخت وساز مالزیایی ها درشهرهای جدید مطابق با معیارهای فنی داخل کشور است یا خیر

هرچند که در مجموع سیاست ساخت شهرهای جدید در حاشیه شهرهای بزرگ مثبت به نظر می رسد اما به نظر می رسد که تاکنون این سیاست نتوانسته راهکاری برای حل مشکلات بخش مسکن در کشور باشد.