  1. سیاست
  2. دولت
۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷

مونسان در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر داد؛

امضای تفاهم نامه با برخی هتلداران برای کاهش قیمت نوروزی

امضای تفاهم نامه با برخی هتلداران برای کاهش قیمت نوروزی

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: با هتلداران در برخی استان‌ها تفاهمنامه‌هایی امضا شده تا قیمت‌های نوروزی خود را کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات سازمان متبوعش برای خدمات نوروزی به مردم اظهار داشت: نظارت دقیقی از سوی دستگاه‌های دولتی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در چند استان با هتلداران تفاهماتی صورت گرفته تا نسبت به کاهش قیمت دریافتی اقدام کنند که به این استان‌ها اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ابراز امیدواری از ایام نوروز سفرهای مردمی در این تعطیلات گفت: امسال برنامه‌های متنوعی برای ایام نوروز از سوی ادارات کل و شهرداری‌ها در استان‌های مختلف صورت گرفته که پیش‌بینی می‌کنیم سفرهای بیشتری را در پیش‌رو داشته باشیم.

کد مطلب 4233486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها