امضای تفاهم نامه با برخی هتلداران برای کاهش قیمت نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات سازمان متبوعش برای خدمات نوروزی به مردم اظهار داشت: نظارت دقیقی از سوی دستگاه‌های دولتی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در چند استان با هتلداران تفاهماتی صورت گرفته تا نسبت به کاهش قیمت دریافتی اقدام کنند که به این استان‌ها اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ابراز امیدواری از ایام نوروز سفرهای مردمی در این تعطیلات گفت: امسال برنامه‌های متنوعی برای ایام نوروز از سوی ادارات کل و شهرداری‌ها در استان‌های مختلف صورت گرفته که پیش‌بینی می‌کنیم سفرهای بیشتری را در پیش‌رو داشته باشیم.