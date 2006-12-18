پیستهای اسکی ایران از 18 به 30 پیست افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی ساوه شمشکی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت : در پی دستور مهندس علی آبادی ، در برنامه پنج ساله فدراسیون اسکی که هم ‌اکنون در حال تدوین است احداث دو پیست در هر سال در نظر گرفته شده است.

رییس فدراسیون اسکی با بیان اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب در کشور تنها ‪ ۵‬ پیست اسکی وجود داشت ، خاطر نشان کرد : باید از حمایتهای سازمان تربیت بدنی تشکر کنم . مهندس علی آبادی توجه خاصی به ورزش اسکی دارد و با دستور وی تعداد پیستهای اسکی کشور به 30 پیست خواهد رسید و با این حساب در استانهایی که پیست اسکی نداشتیم ، این مسله قابل حل است . هم‌اکنون ‪ ۱۴‬پیست در ایران فعال است که 4 پیست دیگر نیز در حال احداث است . پیست بیجار کردستان 80 درصد و پیست اسکی همدان 50 درصد از مراحل احداث خود را طی کرده است . همچنین پیست اسکی زنجان و شاهزند اراک نیز در حال اتمام است که بزودی قابل بهره برداری خواهد بود.

ساوه شمشکی افزود : در آذربایجان شرقی به غیر از پیست قدیمی این منطقه ، پیست سهند مورد بهره برداری قرار گرفته است و درسپیدان فارس بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری 4 میلیارد تومانی ، در حال احداث این پیست است که کارهای اجرایی تله کابین آن ‪ ۹۵‬ درصد پیشرفت داشته است ، ضمن آنکه در استان اردبیل نیز بخش خصوصی برای احداث پیست ، سرمایه‌گذاری مناسبی کرده است . در این منطقه پیست اسکی تا آب گرم 15 دقیقه فاصله دارد که شاید در تمام دنیا بی نظیر باشد و می تواند برای جذب ورزشکاران خارجی موثر باشد.

وی با بیان اینکه مسابقات بین‌المللی اسکی باید در پیست‌هایی که توسط فدراسیون جهانی مورد تایید قرار گرفته ، برگزارشود گفت : پیست‌های اسکی دیزین ، شمشک ، دربندسر ،توچال و سهند تبریز از سوی نماینده فنی فدراسیون جهانی اسکی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان پیستهای بین المللی شناخته می شود و هیچ مشکلی برای برگزاری مسابقات جهانی درآنها وجود ندارد.

ساوه شمشکی با بیان اینکه فدراسیون اسکی ایران با هماهنگی کنفدراسیون اسکی آسیا و فدراسیون جهانی اسکی قراراست در رشد اسکی به کشورهای این قاره کمک کند ، تصریح کرد : درمسابقات وتورنمنت های بین‌المللی که در ایران برگزار می‌شود ، کشورهای آسیایی می توانند با 4 ورزشکار زن و 4 ورزشکار مرد ‪در این مسابقات حضور پیدا کنند که هزینه اقامت آنها با فدراسیون اسکی ایران و هزینه رفت و برگشت با فدراسیون کشور میهمان است.

رییس فدراسیون اسکی با تشریح اینکه در ورزشهای زمستانی بیش از ‪۱۲‬ رشته وجود دارد و تنها فدراسیون کشورمان در اسکی فعالیت می‌کند ، گفت : فدراسیون اسکی ایران در رشته اسکی آلپاین که شامل چند رشته شامل مارپیچ کوچک ، مارپیچ بزرگ و سوپرجی اسنوبرد و صحرانوردی است فعال بوده و از امسال نیز فعالیت در رشته بایت لوم ، اسکی و تیراندازی به آن اضافه شده است.

وی همچنین درخصوص رشته اسکی چمن گفت: اسکی چمن رشته جوانی است که حدود ‪ ۱۰‬ سال از فعالیت آن در ایران می‌گذرد که دراین مدت ورزشکاران کشورمان توانسته‌اند جزء پنج تیم برتر جهان قرار بگیرند . البته جای خوشحالی است که دو اسکی باز ایرانی موفق شدند با تلاشهای بسیار در بین ‪ ۱۰‬ نفر برتر اسکی روی چمن جهان قرار بگیرند که این امر نشان می دهد اگر روی این ورزش سرمایه گذاری مناسبی صورت بگیرد ، در آینده می توانیم به موفقیتهای چشمگیری دست یابیم .

رییس فدراسیون اسکی با بیان اینکه ورزشکاران اسکی ایران در ششمین دوره بازیهای آسیایی زمستانی که بهمن ماه امسال در چانگ چون چین برگزار می‌شود شرکت می‌کنند ، تصریح کرد : حداکثر 8 ورزشکار در هر رشته به این بازیها اعزام خواهند شد که 4 اسکی باز در مارپیچ کوچک و بزرگ شرکت می کنند . ورزشکاران زن و مرد کشورمان در رشته اسکی آلپاین شرکت خواهند داشت و تنها ورزشکاران مرد در رشته صحرانوردی در این دوره از بازیها شرکت خواهند داشت.

وی درخصوص رشته اسنوبرد که قرار بود دراین دوره ازبازیها برگزار شود گفت : کشورچین به جای رشته اسنوبرد رشته نمایشی هافبک را در مسابقات گنجانده که به همین دلیل حضور ورزشکاران ایرانی در این رشته هنوز مشخص نیست . چرا که تیم اسنوبرد کشورمان باید 12 روز دیگر به اردوی تدارکاتی ژاپن اعزام شود و در صورت کسب نتایج قابل قبول ، شاهد حضور این ورزشکاران در ششمین دوره بازیهای آسیایی خواهیم بود.

نایب رییس کنفدراسیون اسکی آسیا گفت : از یک سال پیش با حمایتهای سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برنامه‌ اردوهای تدارکاتی تیم ملی اسکی ایران آغاز شده ‌که از تیرماه تیم های آلپاین و صحرانوردی کشورمان با مشخص شدن نفرات خود به صورت جدی کار حود را ادامه می دهند. البته برای آمادگی بیشتر ملی پوشان از یک مربی اوکراینی در رشته صحرانوردی استفاده کرده ایم که وی اکنون تمرینات اسکی بازان را زیر نظر دارد . این نکته قابل توجه است که با تستهای انجام شده از سوی این مربی ، 7 ورزشکار توانستند به تیم ملی راه پیدا کنند که اکثر آنها زیر 20 سال سن دارند و می توانند در این ورزش آینده دار باشند.

وی درخصوص مسابقات لیگ اسکی در ایران گفت : اولین مسابقات لیگ اسکی دررشته اسنوبرد هفتم و هشتم دی ماه در پیست اسکی توچال برگزار می‌شود و علاوه برکشورهای آسیایی ، تیم‌هایی از کشورهای لهستان ، چک و فرانسه نیز درآن شرکت خواهند کرد. ضمن آنکه حضور نفر چهارم جهان در این رشته بر زیبایی و حساسیت این بازیها می افزاید.

ساوه شمشکی با بیان اینکه تیم اسکی دانش آموزان ایران درمسابقات ‪۲۰۰۳‬ سوئد دربین ‪ ۲۴‬کشور به مقام پنجم رسیده افزود : امسال با 10 ورزشکار ، تیم دانش آموزی ایران در دو قسمت نوجوانان و جوانان در مسابقات آندورا شرکت خواهد کرد و بعد ازآن ، به مسابقات اسکی قهرمانی نوجوانان آسیا که در کشور کره جنوبی برگزار می شود ، اعزام خواهد شد .

وی درخصوص فعالیتهای باشگاههای خصوصی اسکی تصریح کرد : مدت ‪ ۲‬ سال است که ۱۸‬ باشگاه خصوصی در بعد قهرمانی درسه رشته اسکی آلپاین ، صحرا نوردی و اسنوبر در داخل کشور فعالیت می‌کنند که با ارزیابی هایی صورت گرفته برای 3 تا 5 ورزشکار مبلغی حدود ‪250 ‬میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است و اگر حمایتهای این باشگاهها نبود ، فدراسیون نمی توانست این هزینه ها راپرداخت کند.

رییس فدراسیون اسکی درخصوص لیگ آلپاپن گفت : امسال لیگ برتر آلپاین کشور با حضور استانهایی از جمله اصفهان ، آذربایجان شرقی ، کردستان ، همدان ، تهران و بعضی از ارگانها مانند نیروهای مسلح و دانشگاهها برگزارمی شود که امتیازات آن علاوه بر امتیازات داخلی از طرف نماینده فدراسیون جهانی محاسبه شده و به فدراسیون جهانی ارائه می‌شود تا ورزشکارن کشورمان در شرایط مساوی با سایر اسکی بازان جهان مقایسه شوند .