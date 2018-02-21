دیوان عالی آمریکا اشیای باستانی ایران را غیرقابل مصادره اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوان عالی آمریکا امروز چهارشنبه در حکمی اعلام کرد که اشیای باستانی متعلق به ایران که در موزه‌ ای در شیکاگو نگهداری می‌شوند را نمی‌ توان برای پرداخت ۷۱.۵ میلیون دلار غرامت به خانواده‌ های قربانیان ادعایی «تروریسم» مصادره کرد.

قضاوت دیوان عالی آمریکا با ۸ رأی موافق و بدون هرگونه مخالفی در این پرونده به نفع ایران رأی دادند.

شکّات این پرونده تصمیم داشتند تا مجموعه‌ ای از آثار هنری ایران که در «دانشکده شرق‌ شناسی دانشگاه شیکاگو» نگهداری می‌ شد را در ازای آنچه مدعی غرامت برای قربانیان حادثه ادعایی انتحار ۳ عضو حماس در سپتامبر سال ۱۹۹۷ میلادی در بیت‌ المقدس می دانستند، مورد مصادره قرار بدهند.