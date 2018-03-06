محمد رضا کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر سهم شاهرود از نهال‌های توزیع شده استان سمنان برای غرس را ۲۰۰ هزار اصله ذکر کرد و با بیان اینکه در صدد هستیم تا گونه های مقاوم به سرما، خشکسالی و سازگار با اقلیم به هر منطقه ارسال شود، افزود: گونه‌هایی که امسال برای درختکاری در نظر گرفته‌شده سرو، سرو خمره‌ای، کاج، عرعر، زبان‌گنجشک و اقاقیا است و درختانی مانند چنار به علت نیاز آب بالا دراین فهرست قرار ندارد ضمن آنکه برای احداث بادشکن به متقاضیان درخت سنجد نیز پیشنهاد می‌شود.

تحویل نهال به صورت گلدانی

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه برنامه‌های هفته درختکاری از ۱۵ اسفند به صورت رسمی آغاز خواهد شد، ابراز داشت: در نظر داریم تا ۱۹ بهمن‌ماه هم‌زمان با روز منابع طبیعی درختکاری را با حضور دانشجویان در دانشگاه صنعتی انجام دهیم و برنامه‌های دیگری نیز تدارک دیده‌شده که در اسرع وقت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: نقش مردم در درختکاری و حفظ فضای سبز بسیار موثر است بنابراین با سازمان‌های مردم‌نهاد نیز رایزنی شد تا برنامه ویژه را با حضور آن‌ها در شهرستان انجام دهیم، قطعا با مشارکت مردمی کار نتیجه بهتری خواهد داشت و پیشنهادی نیز در این زمینه ارائه‌شده است که به‌زودی در ایام درختکاری اطلاع‌رسانی گسترده پیرامون آن خواهد شد.

وی افزود: یکی از معضلاتی که در حوزه کاشت درخت وجود دارد نبود نظارت کافی بر کاشت درخت است بنابراین امسال تحویل درخت به صورت گلدانی ارائه می‌شود و برای متقاضیان بالای ۵۰ نهال کارشناسان منابع طبیعی به صورت مستقیم بر آب دهی و محل کشت و ارائه گونه سازگار با محیط نظارت کافی را خواهند داشت.

لغو پروانه بهره‌برداری ماسه‌های چاه جام طرود

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با اشاره به متوقف شدن کامیون با ۳۰۰ کیلو زغال تاغ، ابراز داشت: این محموله از سمت خراسان و سبزوار بارگیری شده بود که در پاسگاه شهید نوری شناسایی و کامیون متوقف شد و در مورد دیگری نیز با گزارش‌های واصله از دامغان مبنی بر قاچاق تاغ بلافاصله نیروهای حفاظتی وارد ماجرا شده و توانستند آن‌ها را به مراجع قانونی تحویل دهند بنابراین بیشتر محموله‌های کشف‌شده از سایر شهرستان‌ها صورت می‌گیرد.

کشاورزیان با بیان اینکه قطع و قاچاق درختچه تاغ از شاهرود تقریبا صفر است، تصریح کرد: آموزش عمومی و ارائه نهال در مناطق کویری می‌تواند سهم بسزایی در کاهش قاچاق این درختچه ایفا کند که در این بین شاهرود علیرغم داشتن تاغ زارهای منحصربه‌فرد در منطقه امن از این نظر قرار دارد.

وی درباره برداشت‌های بی‌رویه ماسه از منطقه چاه جام طرود نیز افزود: سال گذشته برداشت ماسه‌های این منطقه متوقف شد اما امسال نیز شاهد این برداشت‌های بی‌رویه بودیم، لذا ازآنجاکه پروانه بهره‌برداری ماسه‌ها طی سال‌های گذشته صادرشده بود، مکاتباتی صورت گرفت تا ضمن لغو تمدید این بهره‌برداری، پروانه جدید نیز برای هیچ بهره‌برداری در این زمینه صادر نشود و هم‌اکنون پرونده ماسه های چاه جام به دادگاه ارجاع شده است.

واریز ۸۶ میلیون تومان سود به حساب صندوق‌های روستایی

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه در طرح‌های آبخیزداری دارای رتبه نخست استانی و پایلوت کشوری مطرح هستیم، ابراز داشت: طرح ترسیب کربن در روستاهای سطوه، بیدستان و مهدی‌آباد برای نخستین بار اجرا و تلاش شد تا جلوتر از اهداف خودمان حرکت کنیم بنابراین با درخواست سایر روستاها این طرح در دیگر روستاهای شهرستان نیز صورت گرفت.

کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: در طرح ترسیب کربن با سپرده شدن کار به دست مردم و پرداخت دستمزدها، ۸۶ میلیون تومان سود به‌حساب صندوق‌های روستایی واریز شد، بنابراین در قالب طرح ترسیب کربن علاوه بر اشتغال‌زایی، دریافت تسهیلات به صورت وام قرض‌الحسنه در بین مردم روستا در گردش خواهد بود که این نمونه برای اجرایی شدن در کل کشور مطرح شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای پروژه‌های طرح ترسیب کربن ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شد، افزود: در طرح های ترسیب کربن اقداماتی نظیر کنترل هرزآب، نهال‌کاری و احداث بادشکن برای مقابله با بیابان‌زایی و ریزگردها در کانون بحران جیلان، سطوه و طرود انجام می‌شود.

اجرای نهال کاری در روستاهای بخش بیارجمند

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه طرح ترسیب کربن در روستاهای طرود، خانخودی، صالح‌آباد، غزازان، گیور، دستجرد و دزیان در حال انجام است، ابراز داشت: در این روستاها ۳۰۰ هکتار نهال‌کاری و ۳۰۰ هکتار کنترل هرزآب صورت می‌گیرد، همچنین نهال‌کاری ۲۵۰ هکتاری جیلان ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: نهال‌کاری روستاهای سطوه، بیدستان و مهدی‌آباد با ۳۰۰ هکتار و کنترل هرز آباد این منطقه نیز با ۲۰۰ هکتار در حال انجام است و همچنین احداث بادشکن زنده به طول ۱۵ کیلومتر و ایجاد کمربند حفاظتی به طول پنج کیلومتر نیز انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه نهال‌کاری غزازان در ۳۰۰ هکتار کار شروع‌شده است، افزود: هر هکتار نهال‌کاری حدود دو میلیون تومان و هر هکتار کنترل هرز آب ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد و قرارداد ایجاد کمربند حفاظتی نزدیک به ۵۵ میلیون با پیمانکار بسته‌شده است.

تخصیص ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار در حوزه آبخیزداری شاهرود

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه در حوزه آبخیزداری نیز طرح‌های بسیاری در حال انجام است، ابراز داشت: اجرای یک هزار و ۲۴۰ متر مربع سنگ ملات با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان در سطوه و اجرای بند خاکی سنگ ملات صالح‌آباد خار توران با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد و نزدیک ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار از جمله پروژه های در دست اقدام منابع طبیعی است.

کشاورزیان بابیان اینکه حدود ۷۰۰ میلیون تومان در حوزه طرح‌های آبخیزداری شهرستان شاهرود هزینه شده است، تصریح کرد: نهال‌کاری مثمر و غیر مثمر با مشارکت مردمی نیز از جمله طرح‌های حوزه آبخیزداری محسوب می‌شود.