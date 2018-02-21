به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور یوسف ثبوتی شامگاه چهارشنبه در هفتمین کارگاه و نمایشگاه جهان در شب با بیان اینکه شعار «توآن» فراتر از هر اتفاق و سخنی است، افزود: شعار امسال «توآن» یک آسمان و یک مردم است که این شعار در برگیرنده پیام‌های زیادی است، پیام‌هایی که شامل هیچ ملیت و نژاد خاصی نبوده و فراتر از اتفاقات و سخنانی که هر از چندگاهی به گوش‌مان می‌رسد.

وی با یادآوری اینکه بی‌تردید زنجان را باید شهر نجوم و ستاره‌شناسی چه در سطح آماتوری و چه در سطح حرفه‌ای دانست، تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌ای این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا فرصت این را پیدا کنیم که با کمی تفکر در آسمان، خصلت بلندنظری را برای خود به ارمغان بیاوریم.

بنیان‌گذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان با اشاره به اینکه علم نجوم قادر است همه رده‌های سنی افراد جامعه را به دلیل جذابیتی که دارد، جذب خود کند، اظهار کرد: با توجه به این جذابیت‌ها، باید زمینه را برای حضور نوجوانان و جوانان در این عرصه فراهم کنیم که بی‌تردید برگزاری چنین برنامه‌هایی، تلاش برای تحقق این مهم است.

ثبوتی در ادامه خواستار پیگیری آموزش و پرورش استان برای ایجاد رصدخانه در منطقه زرین‌آباد شد و گفت: استان زنجان در رابطه نجوم آماتوری ظرفیت مناسبی دارد که اخیراً انجمن آن توانسته زیر چتر انجمن نجوم ایران فعالیت کند و بدون شک، ایجاد این رصدخانه به توسعه بیش‌ازپیش این علم در استان کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه استان زنجان با تلاش‌های صورت گرفته چندین سال است که میزبان برترین عکاسان نجومی ایران و جهان است، خاطرنشان کرد: «توآن» پروژه‌ای بین‌المللی و غیرانتفاعی با همکاری اخترشناسان و عکاسان سرشناس آسمان شب در حدود ۲۰ کشور جهان، زیر نظر انجمن بین‌المللی نجوم، یونسکو و انجمن منجمان فعالیت می‌کند.