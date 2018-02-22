به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری نیوز اِی یو، تعدادی از مقامات بلندپایه دولت آمریکا در پاسخ به برخی انتقادها از اِنفعال واشنگتن در برابر روسیه می گویند که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در واکنش به مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ این کشور و حمله سایبری ویرانگر در سال گذشته، دور جدیدی از تحریمها علیه مسکو را بررسی می کند.

قانونگذاران کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه که تقریباً به اتفاق آراء لایحه جدید تحریمها علیه روسیه را به تصویب رساندند، از رئیس جمهور کنونی آمریکا به دلیل عدم اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه مسکو انتقاد کرده و وی را به برخورد نرم و ملایم در برابر «ولادیمیر پوتین» همتای روسی خود متهم می کنند.

علاوه بر آن، طرح این اتهامات از سوی قانونگذاران کنگره در واقع واکنشی بود به تصمیم دولت ترامپ برای عدم وضع تحریمها علیه روسیه در ژانویه گذشته.

سه تن از مقامات بلندپایه دولت آمریکا که در پروژه وضع تحریمها علیه روسیه فعالیت می کنند، در یک نشستی خبری خطاب به گروهی از خبرنگاران فرآیندی را تشریح کردند که بنا به دلایل حقوقی با سرعتی آهسته در جریان است و امکان تسریع آن وجود ندارد.

این مقامات آمریکایی از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص زمان اعلام تصمیم نهایی در این باره و یا اینکه چه تدابیری در دست بررسی هستند، خودداری کردند.

این مقامات بلندپایه آمریکایی با اشاره به کیفرخواست ۳۷ صفحه ای- که هفته گذشته توسط «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا تنظیم شد- گفتند که در حال حاضر برخی تحریمها علیه دو نهاد روسی وضع شده است.

این مقامات در ادامه تأکید کردند که در راستای انجام اقدامات تلافی جویانه علیه روسیه، بررسیهای بیشتر در حال انجام است.