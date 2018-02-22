دفع یورش داعش به روستایی در جنوب غرب کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: تروریستهای تکفیری داعش به روستایی در جنوب غربی کرکوک یورش بردند.

به گفته این منبع عراقی؛ داعشی ها به روستای النمله از توابع الحویجه در جنوب غرب استان کرکوک یورش بردند اما ساکنان روستا این یورش را دفع کردند.

این در حالی است که ساعاتی قبل از این یورش نیز نیروهای مبارزه با تروریسم عراق در معرض یورش تروریستهای تکفیری داعش در شرق این استان قرار گرفتند.

سرهنگ افراسیاو کامل سخنگوی پلیس کرکوک گفت: نیروهای مبارزه با تروریسم در معرض تیراندازی تروریستهای داعش در محله الصناعی الجدید الحولی در شرق استان کرکوک قرار گرفتند اما این یورش تلفات و خساراتی به نیروها وارد نکرد.