آمریکا تهدیدات حشد شعبی علیه پایگاههایش در عراق را جدی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع وابسته به ائتلاف بین المللی موسوم به مقابله با داعش اعلام کردند که نیروهای آمریکایی در عراق پایگاههایی ندارند و اماکنی که در آن مستقر هستند وابسته به دولت عراق است که همراه نیروهای عراقی برای مبارزه با داعش در آن مستقر هستند!

رایان دیلون سخنگوی این ائتلاف گفت: اقدامات برای حمایت از کارکنان ائتلاف و شرکا در نیروهای امنیتی عراق ادامه دارد. این اقدامات قوی و بازنگری های لازم به منظور حمایت از افراد وابسته به ائتلاف و شرکای عراقی است!

این در حالی است که منابع عراقی فاش کردند: ارتش آمریکا تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف مراکز و پایگاههای خود یعنی پایگاه عین الاسد در استان الانبار و بلد در استان صلاح الدین به اجرا درآورده است.

این منابع بیان کردند: هدف از این اقدامات ممانعت از حضور نیروهای حشد شعبی عراق در ۲۰ کیلومتری پایگاههایی که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند، است و این ماموریت به نیروهای ارتش و پلیس عراق که همراه نیروهای آمریکایی در برخی از این پایگاهها حضور دارند، واگذار شده است.

به گفته این منابع؛ این اقدامات آمریکایی ها به دنبال تهدید حشد شعبی عراق ضد حضور نظامیان آمریکا در عراق رخ داده است. ارتش آمریکا تدابیر امنیتی را تشدید کرده و تهدیدات نیروهای حشد شعبی را جدی گرفته است.

منابع عراقی اعلام کردند: مفهوم این تحرکات آمریکایی این است که در صورت احساس خطر از ناحیه نیروهای حشد شعبی ضد پایگاههایش به هر اقدامی روی خواهد آورد.