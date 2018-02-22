انجام روش جدید درمان سرطان برای اولین بار در ایران

به گزارس خبرگزاری مهر، دکتر سیدهادی مولانا متخصص آنکولوژِی، گفت: این کلینیک یکی از نخستین مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی خصوصی سرطان در ایران است که با ایده جمعی از متخصصان این رشته و با هدف کمک به آگاهی از سرطان و پیشگیری از شیوع آن ساخته شده است.

رئیس این مرکز درمانی ادامه داد: این مرکز درمانی با بهره‌گیری از پتانسیل علمی بیش از ۱۰ متخصص رشته آنکولوژی و اساتید صاحب‌نظر سعی در افزایش پتانسیل علمی مرکز درمان سرطان دارد.

وی در ارتباط با شروع به کار دستگاه IMRT برای تشخیص و درمان سرطان در کشور، گفت: با توجه به اینکه شیوع تومورهای بدخیم سرطانی در کشور رو به افزایش است، نیاز به مراکز تخصصی در این زمینه بیش از پیش احساس می شود و با این شرایط پرتودرمانی به‌ عنوان یک روش کارآمد و بسیار موثر در درمان ۶۰ تا ۷۰ درصد این بیماران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

این آنکولوژیست با اشاره به بخش های این مرکز تخصصی و فوق تخصصی درمان سرطان، افزود: این کلینیک شامل بخش‌های پرتودرمانی، شیمی‌درمانی و تصویربرداری، آزمایشگاه، اورولوژی و گوارش است.

وی ادامه داد: بخش پرتو درمانی با فراهم آوردن آخرین امکانات مورد نیاز به‌ منظور انجام انواع روش‌های پرتو درمانی پیشرفته مانند CRT۳، TSET، IMRT، IGRT و قابلیت انجام تکنیک VMAT مرکزی منحصر به‌ فرد در کشور است و آخرین روش‌های درمانی روز دنیا را در دسترس بیماران قرار می‌دهد تا این افراد بتوانند در بهترین شرایط و با دقت بالا در داخل کشور درمان شوند و نیاز به خارج از کشور نداشته باشند.

این متخصص پرتودرمانی، روش‌های درمانی که در این مرکز رادیولوژی و آنکولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد را مورد اشاره قرار داد و گفت: DCRT۳ (پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی)، یک روش درمانی پایه در بحث پرتودرمانی است که تمام مراحل طراحی درمان و بارگذاری آن را با کمک تصاویر سه‌بعدی و سیستم‌های طراحی درمان انجام می‌دهد.

وی با اشاره به روش TSET (پرتودرمانی تمام بدن با بیم الکترونی)، افزود: بخش پرتودرمانی این مرکز جزء معدود مراکزی در کشور است که با استفاده از این تکنیک و با بهره گیری از دسته پرتوهای الکترونی درمان تومورهای پوستی که ناحیه وسیعی از پوست بیماران را در برمی‌گیرد، تسهیل می‌کند و در این زمینه از تجارب افراد مجرب و کشورهای اروپایی استفاده کرده است.

مولانا ادامه داد:IGRT (پرتودرمانی مبتنی‌بر تصویر)، این مرکز با توجه به وجود سیستم تصویربرداری aSi_۵۰۰ این توانایی را دارد که درمان مبتنی‌بر تصویربرداری همزمان را با بالاترین دقت ممکن فراهم آورد، با این روش دقت درمان به بالاترین حد ممکن که لازمه یک درمان بهینه و با کیفیت است، می‌رسد.

وی گفت: IMRT (پرتودرمانی با شدت بهینه‌شده)، نقطه‌عطف روش‌های پرتودرمانی جدید است که در آن اصل درمان بر افزایش دوز تجویزی به بافت تومورال و حفظ حداکثری بافت‌های سالم اطراف آن از آسیب ناشی از پرتو، استوار است. تکنیک IMRT برای اولین بار در ایران با این سطح از کیفیت در حال اجرا است.

مولانا ادامه داد: تنها مرکز تشخیصی و درمانی که می‌تواند به صورت تخصصی از دستگاه «IMRT» استفاده کند ، این مرکز است.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت از مراکز خصوصی درمانی گفت: تاکنون دولت هیچ حمایتی از ما نکرده و هیچ وام یا تسهیلاتی به ما ارائه نداده است و همه هزینه به عهده خودمان بوده است، امید داریم تا دولت نگاه بهتری به مراکز خصوصی درمان و مقابله با سرطان داشته باشد چراکه کیفیت درمان در مراکز ما موجب افزایش روحیه و ارائه خدمات بهتر به بیماران است.