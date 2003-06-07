آلفرد هيچكاك با مارني به حوزه هنري مي آيد

ستاد خبري حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي اعلام كرد: اين فيلم كه در آن شون كانري و تيپي هدرن بازي مي كنند و محصول سال 1964 كشور امريكا است، از دوشنبه نوزدهم تا جمعه بيست و سوم خرداد ماه در برنامه شب فيلمنامه مدرسه كارگاهي فيلمنامه نويسي حوزه هنري به نمايش در خواهد آمد.

فيلم سينمايي «مارني» كه فيلمنامه آن به وسيله جي و پرسون آلن به رشته تحرير درآمده است، در سه نوبت ساعت هاي 14، 17 و 30/19 روزهاي اعلام شده، اكران خواهد شد.

گفتني است سانس آخر نمايش اين فيلم در روز سه شنبه بيستم خرداد ماه و تمامي نوبت هاي نمايش چهارشنبه بيست و يكم خرداد ماه به علت مصادف شدن با وفات حضرت معصومه(س) نمايش داده تعطيل است.

کد خبر 4234