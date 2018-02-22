حجت‌الاسلام سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی ایام فاطمیه علاوه بر برنامه‌های اصلی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد، ۱۰۰ هیئت مذهبی و همچنین مساجد به طور مجزا به برگزاری مراسم عزاداری پرداختند.

وی از اعزام ۴۰ مبلغ به مناطق شهری و روستایی در شهرستان اسدآباد به مناسبت ایام فاطمیه خبر داد و گفت: امسال بنا به درخواست و استقبال مردم تعداد اعزام ها افزایش یافت.

حجت الاسلام موسوی از برگزاری گفتمان های دینی در ایام فاطمیه خبر داد و گفت: این گفتمان ها با موضوع تبیین سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد و هدف از برگزاری این گفتمان ها بررسی وتبیین سیره اهل بیت بود.

سرپرست تبلیغات اسلامی اسدآباد عنوان کرد: فاطمه شناسی و ترویج سبک زندگی فاطمی باید در جامعه امروز ما نهادینه شود که تحقق این مهم بسیاری از نقشه های دشمن را در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بی اثر و بی نتیجه می‌کند.