به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی صبح پنج شنبه در نشست جمع بندی برنامه های ایام فاطمیه اظهارداشت: همزمان با ایام فاطمیه اول و دوم برنامه‌های فرهنگی مناسبی در شهرستان نهاوند اجرا شد که هدف این برنامه‌ها ترویج سبک زندگی فاطمی بود.

وی بابیان اینکه جامعه امروز ما بیش ازهر زمان دیگری نیازمند معرفی سبک زندگی حضرت فاطمه(س) است و بانوان جامعه باید حضرت فاطمه(س) را به‌عنوان الگوی خود در همه زمینه‌ها قرار دهند، افزود: نگاه اسلام به مقام زن، نگاهی ویژه توأم باکرامت انسانی مبتنی بر ایمان و تقوا است و برنامه‌های این دو دهه نیز بر همین اساس و هدف اجرا شد.

وی باتاکید براینکه تقوا دارای جنبه‌های گوناگونی است و تقوای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فاطمه زهرا (س) بهترین الگو برای همه بشریت است، عنوان کرد: جامعه امروز نیازمند شناخت سبک زندگی این بانوی اسلام است.

حجت الاسلام محبی در ادامه با بیان اینکه به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) در فاطمیه اول، بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی در مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان نهاوند برگزار شد، گفت: در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ویژه‌برنامه‌های عزاداری در ۱۲۰ منطقه شهری و روستایی با حضور مؤمنین و نمازگزاران در مساجد برگزار شد.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: اعزام مبلغین به مساجد، سخنرانی شبکه تبلیغ، برپایی ایستگاه صلواتی، نصب بنر در مناطق و میدان‌های اصلی شهر نهاوند و برگزاری مراسم یادواره ۱۲۰ شهید بخش زرین‌دشت و شهر برزول از مهم‌ترین برنامه‌های در این ایام بود.

وی برگزاری گفتمان‌های سبک زندگی فاطمی، تجمع بزرگ فاطمیون در روز شهادت و برپایی ایستگاه‌های صلواتی را از دیگر برنامه‌های تبلیغات اسلامی در ایام فاطمیه برشمرد

برگزاری ۳ گفتمان دانش آموزی در نهاوند

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند نیز گفت: در گرامیداشت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ۳ گفتمان دانش آموزی در نهاوند برگزار شد.

حبیب سلگی گفت: در راستای گرامیداشت سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) ۳ گفتمان دانش آموزی و یک گفتمان همایشی در شهرستان نهاوند برگزار شد.

وی افزود: این جلسات گفتمان با همکاری اساتید اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان همدان در مدارس شاهد، صدیقه کبری(س) و نیک اندیشان نهاوند برگزارشد.

وی گفت: ۶۰۰ نفر از دانش آموزان و اساتید از این جلسات گفتمانی بهرمند شده اند.

اعزام ۸۰ مبلغ به مناطق مختلف نهاوند

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند نیز گفت: در گرامیداشت ایام فاطمیه ۸۰ مبلغ نهاوندی به مناطق مختلف نهاوند اعزام شدند.

علی ترکاشوند گفت: در راستای تبلیغ و ترویج احکام دین مبین اسلام و تبلیغ آموزه های دینی و بیان کرامت و معرفی ابعاد شخصیت وجودی حضرت فاطمه (ص) در ایام فاطمیه دوم ۸۰ نفر از مبلغین و مبلغات حوزوی تحت نظر اداره تبلیغات اسلامی به مناطق مختلف شهرستان نهاوند اعزام شدند.

وی افزود: در این اعزام ۲۰ نفر از مبلغات و ۶۰ نفر از مبلغین حضور داشته و با اداره تبلیغات اسلامی همکاری کرده اند.

ترکاشوند گفت: تبیین سبک زندگی فاطمی در مساجد، اقامه نماز جماعت، سخنرانی، گفتمان های دینی و مشاوره و پاسخ به مسائل اعتقادی از جمله برنامه این مبلغان در دهه فاطمیه دوم بوده است.

وی گفت: فعالیت این مبلغین تا پایان امروز سوم اسفندماه در مساجد و هیئات مذهبی این شهرستان ادامه دارد.

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند همچنین از ثبت کامل گزارش عملکرد مبلغین ایام فاطمیه دوم در سامانه سجام خبر داد و گفت: گزارش عملکرد این مبلغین با احتساب نفر روز در سامانه سجام به ثبت رسیده است.