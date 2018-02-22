  1. استانها
  2. همدان
۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴

مدیر روابط عمومی ورزش همدان عنوان کرد:

هشدار هواشناسی همدان نسبت به احتمال ریزش بهمن در ارتفاعات

هشدار هواشناسی همدان نسبت به احتمال ریزش بهمن در ارتفاعات

همدان - مدیر روابط عمومی ورزش و جوانان استان‌همدان گفت: هواشناسی همدان نسبت به ریزش بهمن در ارتفاعات این استان هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان، حمدالله چاروسایی اظهارداشت: هواشناسی استان همدان طی روزهای پنج شنبه و جمعه درباره ریزش بهمن در ارتفاعات و مناطق برف‌گیر استان به کوه‌نوردان و علاقه‌مندان به کوه‌نوردی و اسکبی بازان هشدار داده است.

وی گفت: باتوجه به بارش های اخیرطی روزهای اخیر و در روزهای آینده شرایط برای صعودهای کوهنوردی به مراتب حساس تر و سخت تر می شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان با تاکید براینکه کوهنوردان از مسیرهای تعیین شده با تجهیزات زمستانی اقدام به صعود کنند و از انحراف مسیر و عزیمت به مسیرهای نا آشنا و خطرناک جدا خودداری کنند، افزود: همچنین برای صعوهای زمستانی همراه داشتن پوشاک کافی و مناسب فصل و آگاهی یافتن از وضعیت جوی ضروری است.

چاروسایی تاکید کرد: داشتن وسایل ضروری از جمله وعده غذایی اضافه، تجهیزات روشنـایی، سـوت، قطب نما، کمکهای اولیه، چاقو، کبریت، کارت شناسایی و گوشی همراه در صعودهای کوهنوردان مورد نیاز است.

کد مطلب 4234009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها