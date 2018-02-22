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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۴۳

سرپرست دادسرای انقلاب مشهد خبر داد؛

پلمپ مراکز تهیه و توزیع مواد مخدر در حاشیه مشهد

پلمپ مراکز تهیه و توزیع مواد مخدر در حاشیه مشهد

مشهد- سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از پلمب ۳۶مرکز توزیع کننده مواد مخدر در حاشیه مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مهدی خدابخشی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ۳۶مرکز تهیه و توزیع کننده مواد مخدر که طی ماه های گذشته توسط منابع خبری و اطلاعاتی پلیس و بسیج در منطقه شهرک شهید رجایی شناسایی شده بود طی هماهنگی‌های انجام شده و نیز اخطارهای متعدد قضایی پلمب شد.

وی افزود: این عملیات با همکاری ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی، ماموران یگان امداد، نیروهای سپاه و بسیج ناحیه مسلم مشهد انجام شد.

خدابخشی تصریح کرد: طبق بررسی های انجام شده برخی از این مراکز افیونی برای دومین بار پلمب شده اند. علاوه براین در این عملیات که ماموران شرکت های خدماتی آب و برق و گاز شرکت داشتند چهار عمده فروشان مواد مخدر دستگیر شدند.

سرپرست دادسرای انقلاب مشهد در ادامه به ددستگیری دو نفر از فروشندگان هروئین در مشهد اشاره کرد و گفت: این عملیات نیز حدود ساعت ۲۱امشب انجام شد که ماموران اداره عملیات ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی طی اقدام اطلاعاتی خود یکی از عمده فروشان هروئین را که از ماه های گذشته در پی دستگیری وی بودند را در منطقه طرق مشهد شناسایی و هنگامی که قرار بود این سوداگر مرگ با فردی دیگر محموله‌ای را معامله کند او را دستگیر کردند.

وی عنوان کرد: ماموران در این عملیات از  دو متهم دستگیر شده ۷کیلوگرم هروئین  کشف کردند.

کد مطلب 4234012

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