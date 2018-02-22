کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه با شاخص ۸۱ در شرایط سالم قرار دارد.
وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاهها حرم مطهر، رسالت، لشکرو صدف در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
رئیس مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه رسالت با شاخص ۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.
