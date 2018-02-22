  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۰۶

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد:

کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت:کیفیت هوای چهار منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه با شاخص ۸۱  در شرایط سالم  قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌ها حرم مطهر، رسالت، لشکرو صدف  در وضعیت ناسالم  برای گروه های حساس گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه رسالت  با شاخص ۱۰۹  در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

کد مطلب 4234013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها