حماس به دنبال تشکیل دولت نجات ملی در غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع به روزنامه الشرق الاوسط اعلام کردند که جنبش مقاومت اسلامی فلسیطین(حماس) به شکل گسترده ای در حال بررسی تشکیل دولت نجات ملی در غزه است.

این منابع بیان کردند که حماس به شکل عملی هنوز اقدامی در این زمینه به عمل نیاورده است و این به سبب عدم پذیرش این موضوع از سوی دیگر گروههای فلسطینی و بیم از خشم مصر است.

منابع مذکور اعلام کردند که این ایده هنوز در حال بررسی به همراه افکار و پیشنهادات دیگر به منظور فشار وارد کردن به تشکیلات خودگردان است.

این منابع بیان کردند: حماس در حال بررسی گسترده درباره آینده غزه به ویژه با توجه به تشدید بحرانها و بن بست در روند آشتی ملی است.