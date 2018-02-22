تکمیل خط آهن خواف- هرات پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رسولیان چهارشنبه شب در جلسه مشترک شورای ساماندهی مبادی مرزی و کمیته اقتصاد مرز خراسان رضوی اظهار کرد: صادرات موتور محرک تولید و اشتغال بوده و تلاش می کنیم از این حوزه حمایت های لازم را انجام دهیم.

وی افزود: بررسی های نهایی جهت ساخت سالن مسافری جدید در پایانه مرزی دوغارون شهرستان تایباد انجام شده و پایانه صادراتی در مرز لطف آباد درگز نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: با ساخت سالن مسافرتی جدید، عمده مشکلات و نارضایتی های موجود در این مرز برطرف می شود.

رسولیان خاطرنشان کرد: تکمیل خط ریلی خواف- هرات در حال انجام بوده و ایجاد گمرک در ایستگاه شمتیغ نیز دنبال می شود.